İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi

İsviçre\'de Filistin\'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi

Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale ederek eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları indirdi. Öğrenciler, rektörlükle yapılan müzakerelerde ilerleme sağlanmaması üzerine eyleme devam etme kararı aldı. Polis, eylemi sonlandırmayan öğrencilere müdahale etti ve Filistin bayraklarını topladı. Üniversite yönetimine karşı akademik boykot talep eden öğrenciler, eylemlerini sürdürüyor.

21.05.2024 20:35
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İsviçre'de Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale ederek eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları indirdi.

Üniversite kampüsünde 7 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta polis müdahalesiyle sona eren Filistin'e destek gösterisi yeniden başladı.

Öğrenciler, 15 Mayıs'tan bu yana rektörlük ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanmaması üzerine eyleme devam etme kararı aldı.

Yerel saatle 13.00 sularında 100'ü aşkın öğrencinin katılımıyla başlayan gösteriye ilk olarak üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti ve öğrencilerin eylemi sonlandırmaması üzerine polise haber verildi.

Saat 17.00 sularında 3 büyük araçla kampüse gelen polisler, eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları topladı.

Üniversite yönetiminden, Gazze'deki soykırımı tanıması ve İsrail kurumlarına karşı akademik boykot talep eden öğrenciler, eylemlerini sürdürüyor.

Öğrenciler, aralıklarla "üniversitede polis istemiyoruz" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterilerine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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