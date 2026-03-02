İsviçre'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre'de İftar Programı Düzenlendi

İsviçre\'de İftar Programı Düzenlendi
02.03.2026 03:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zürih'te İTT'nin düzenlediği iftar programına 1000 kişi katıldı. Birlik mesajları verildi.

İsviçre Türk Toplumu (İTT), Zürih'te iftar programı düzenledi.

Zürih'te Dietikon ilçesinde düzenlenen iftar programına İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile çok sayıda Türk vatandaşı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu İTT'nin bu yılki iftarına yaklaşık 1000 kişi katıldı.

İTT Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birleştirici gücüne işaret ederek, iftar sofralarının kardeşlik, dayanışma ve gönül birliği anlamına geldiğini söyledi.

İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun farklı görüşlere sahip olsa da ortak değerlerde buluşabildiğine değinen Şahin, federasyonlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının bu birlikteliğin en önemli yapı taşları olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin yalnızca bir coğrafya olmadığını, nerede bir Türk yüreği atıyorsa oranın da Türkiye'nin bir parçası olduğunu dile getiren Şahin, diasporanın hem bulunduğu ülkeye katkı sunmasının hem de kimliğini korumasının önemini vurguladı.

Şahin, oy kullanma hakkı bulunan vatandaşların demokratik süreçlere aktif katılım göstermesi gerektiğini belirtti.

"Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmak bizim için büyük anlam taşıyor"

Büyükelçi İncesu, özellikle gençlerin teknolojiyi ve iletişim imkanlarını daha etkin kullanmasının önemine işaret etti.

İncesu, Türk toplumu arasında birlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkonsolos Çorman, ramazan ayının manevi ikliminde Türk vatandaşlarıyla aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Farklı düşüncelere rağmen toplumun bir arada olabilmesinin kıymetli olduğunu söyleyen Çorman, mübarek ramazanın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

"Farklı bir toplumda hem uyum sağlamak hem de kimliğini korumak büyük sorumluluk"

Milletvekili Soylu ise ramazanın ibadet ayı olduğu kadar bir medeniyet ayı olduğunu ve Müslümanları da bir araya getirdiğini söyledi.

Türk toplumunun burada, memleketinde binlerce kilometre uzakta kimliğini, Anadolu'nun kültürünü ve değerlerini muhafaza ederek yaşadığını dile getiren Soylu, "Farklı bir toplumun içinde hem uyum sağlamak hem de kendi kimliğini korumak büyük bir sorumluluktur. Bunu başardığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bu dayanışmayı ve aileyi yok etmeye çalışan bir küresel yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Soylu, çocuklarına ve değerlerine sahip çıkan, sahip çıktıkça da bulunduğu toplum içerisinde katkı koyan ve bulunduğu toplum tarafından kabul edilen Türk toplumuna teşekkür etti.

Soylu, "Onlar iyilik medeniyetinin insanlarıdır ve iyi insanlardır, başlangıçta bize Türkleri yanlış anlatmışlar, anlamışız ve endişe etmişiz duygusunu bulunduğunuz her toplumun içerisine yerleştiren buradaki bütün insanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Farklı düşüncelere sahip olunsa da memleket söz konusu olduğunda ortak bir yerde durabilmenin önemine işaret eden Soylu, güç dengeleri yeniden kurulduğu böyle bir dönemde güçlü bir Türkiye'nin herkes için güven anlamına geldiğini kaydetti.

İftar sonrası İTT Genel Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre temsilcileriyle sahur programına katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Göçmenler, Etkinlik, İsviçre, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu
İran’ın misillemelerini gerekçe gösterdiler İsrail Gazze’ye açılan sınır kapılarını kapattı İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 04:32:48. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.