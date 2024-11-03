İsviçre'de PKK Tehdidi Artıyor - Son Dakika
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İsviçre'de PKK Tehdidi Artıyor

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, PKK'nın gizli fon topladığını ve gençleri cepheye çektiğini raporladı.

03.11.2024 14:16
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İsviçre Federal İstihbarat Servisi, terör örgütü PKK'nın, İsviçre'de ve başka ülkelerde gizlice fon topladığını, propaganda yaptığını, terör eğitim kampları düzenlediğini, camiler ve lokaller gibi Türk misyon ve kurumlarının, PKK'nın potansiyel hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı son durum raporunu yayımladı. Raporda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, "PKK, İsviçre'de, başka yerlerde olduğu gibi gizlice para topluyor, propaganda yapıyor ve eğitim kampları düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.

PKK'nın gençlere terör örgütü propagandası yaptığı bildirilen raporda, örgütün seçtiği kişileri gelecekte "Türk ordusuna karşı" savaştırmak üzere yanına çektiği de aktarıldı.

Raporda, PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "Kürt mültecileri" yanına çekerek onları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtildi.

"PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

?Camiler gibi Türk misyonları ve kurumları, potansiyel PKK hedefleridir

Raporda, "Lokaller ve camiler gibi Türk misyon ve kurumları, PKK'nın potansiyel hedefleridir." denildi.

İsviçre'deki güvenlik durumunun her yıl daha da kötüye gittiği de raporda vurgulandı.

Küresel güç ilişkilerinin yeni bir düzene geçişi nedeniyle tehlikeli ve değişken bir dönemin yaşandığı belirtilen raporda, bunun ne kadar süreceğinin de belirsiz olduğu bildirildi.

Avrupa ve çevresinde çok sayıda ve eş zamanlı krizin yanı sıra silahlı çatışmaların yaşandığı yoğun bir kutuplaşmış ortamın oluştuğuna vurgu yapılan raporda, "İsviçre birkaç yıl öncesine kıyasla önemli ölçüde daha az güvenli." denildi.

Raporda, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "sonu görünmeyen bir yıpratma savaşına" dönüştüğü belirtildi.

Rusya'nın savaşı sürdürmeye kararlı olduğu ifade edilen raporda, ABD ve Avrupa için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hayati yardımı sağlamanın politik olarak daha da zorlaştığı, bunun da zamanın şu anda Rusya'nın lehine işlediği anlamına geldiği kaydedildi.

Raporda, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların Orta Doğu için büyük "şok dalgalarına" sebep olduğu kaydedilirken, İsrail'in Ekim 2024'ten bu yana Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılarını yoğunlaştırdığı, İran'a ve bölgesel stratejisine meydan okuduğu belirtildi.

?"İsviçre'ye yönelik en büyük casusluk tehdidi Rus istihbarat servislerinden geliyor"

İsviçre'ye yönelik şu anda en büyük casusluk tehdidinin Rus istihbarat servislerinden geldiğinin altı çizilen raporda, Çin istihbarat servislerinden kaynaklanan tehdidin de yüksek olduğuna işaret edildi.

Çok sayıda servisin, İsviçre'de ikametgah olarak bilinen gizli üsler bulundurduğuna dikkat çekilen raporda, bunların genellikle diplomatik misyonlarda faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Raporda, İsviçre'deki terör tehdidinin yüksek kalmayı sürdürdüğü ve 2024'te daha da belirgin hale geldiği kaydedildi.

Şiddet yanlısı aşırı sağcı ve solcu grupların faaliyetlerine normal olarak devam ettiği vurgulanan raporda, bu grupların oluşturduğu tehdidin yüksek bir seviyede sabitlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de PKK Tehdidi Artıyor - Son Dakika

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