İsviçre'den UNIFIL Askerlerine Endişe Mesajı - Son Dakika
İsviçre'den UNIFIL Askerlerine Endişe Mesajı

30.03.2026 23:12
İsviçre, Lübnan'daki UNIFIL askerlerinin öldürülmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İsviçre, Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL askerlerine yönelik saldırıya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL askerlerinin öldürülmesinden derin endişe duyuyoruz." denilen paylaşımda, "UNIFIL'e tam desteğimizi yeniden teyit ediyoruz, insani yardım ve BM personelinin korunmasına ilişkin 2730 sayılı Kararı hatırlatıyoruz." denildi."

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilen paylaşımda, siviller ve barış güçlerinin korunması gerektiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "(Lübnan'da) Gerilimin acilen azaltılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsviçre, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'den UNIFIL Askerlerine Endişe Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsviçre'den UNIFIL Askerlerine Endişe Mesajı - Son Dakika
