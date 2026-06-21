İsviçre, İran Heyetini Karşılıyor - Son Dakika
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İsviçre, İran Heyetini Karşılıyor

21.06.2026 00:33
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İsviçre, İran heyetinin ABD ile mutabakat görüşmeleri için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladı.

İsviçre, İran heyetinin ABD ile imzalanan mutabakata dair görüşmeler için ülkeye gelişini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"İran heyetinin İsviçre'ye gelişini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, İran heyetinin, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasına doğru yola çıktığı belirtildi.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının ardından 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler yapılacak." ifadesi kullanılmıştı.

İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere bir heyetin bu akşam İsviçre'ye gideceğini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakereleri için Washington'dan ayrılmıştı.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre, İran Heyetini Karşılıyor - Son Dakika

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