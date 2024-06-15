İsviçre Konfederasyonu Başkanı: Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez - Son Dakika
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İsviçre Konfederasyonu Başkanı: Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Barış Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'nın barış sürecinde olmazsa olmaz olduğunu ve uluslararası toplumun bu sürece yardımcı olabileceğini belirtti. Amherd, zirvenin amacının Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa ilham vermek olduğunu vurguladı. Zirve, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve diplomatik çözüm yollarının bulunması için bir platform sağlamayı hedefliyor.

15.06.2024 20:01
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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin, "Rusya olmadan bir barış sürecinin düşünülemeyeceğinin hepimiz farkındayız. Kalıcı bir çözüm her iki tarafı da kapsamalıdır. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

Amherd, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin resmi açılışında konuştu.

"Amacımız Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ilham vermek, buna doğru ilerlemek." diyen Amherd, bunun uzun bir süreç olduğunu belirtti.

Amherd, zirve kapsamında Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için nihai bir anlaşmaya varılacağına dair "bir yanılsama" içerisinde olmadıklarını, böyle bir anlaşmaya adım adım yaklaşabileceklerini söyledi.

Ukrayna'daki savaşın uluslararası düzen, çatışmalardan doğrudan etkilenen insanlar ve dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatında geniş yansıması olduğunun altını çizen Amherd, uluslararası ilişkilerin kurallara, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygıya dayalı olmasını sağlamanın herkesin çıkarına olacağını vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından zirveye katılanların kendi fikirlerini tartışabileceği bir ortam oluşturmanın önemine değinen Amherd, bunun için geniş kapsamlı ve destekleyici bir süreç başlatmayı hedeflediklerini aktardı.

Amherd, "Rusya olmadan bir barış sürecinin düşünülemeyeceğinin hepimiz farkındayız. Kalıcı bir çözüm her iki tarafı da kapsamalıdır. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz. Bu yüzden buradayız. Aynı zamanda belirli konularda gerçek ilerleme sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Zirve kapsamında en önemli hedeflerinin Ukrayna için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış sürecine ilham vermek olduğunu vurgulayan Amherd, Rusya'nın bu sürece nasıl ve hangi şartlarda dahil edilebileceğini tartışmak istediklerini anlattı.

Amherd, "Birçoğumuzun bu zirveyi barışçıl, her türlü silahlı çatışmanın ötesinde bir sürece olan desteğimizi ifade etmek için kullanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Barışa giden yolu bulmanın azim ve irade gerektirdiğinin altını çizen Amherd, bu zirve kapsamındaki hedeflere ancak birlikte hareket ederek ulaşabileceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm yolu aranıyor

Zirve, 2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya bavaşı için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

Rusya'nın davet edilmediği zirveye Çin de katılmıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvede Türkiye'yi temsil ediyor.

Zirve yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Ukrayna, İsviçre, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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