İsviçre'nin Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da - Son Dakika
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İsviçre'nin Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da

İsviçre\'nin Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara\'da
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İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Ulusal Gün kutlaması düzenlendi, ikili ilişkiler vurgulandı.

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsviçre Milli Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti.

İkili ilişkilerin zaman zaman sınavdan geçerek zorluklara göğüs gerdiğini söyleyen Bozay, "Bugün ise mükemmel ve çok yönlü bir ilişki yelpazesine sahibiz." dedi.

Bozay, modern İsviçre-Türkiye ilişkilerinin, sağlam ekonomik işbirliği ve gelişen kültürel alışverişle sıkı şekilde pekiştirildiğine işaret ederek, "İkili ticaret hacmimiz 2025 yılında 18 milyar dolara yaklaşırken, İsviçre'den Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlar son 20 yılda 5 milyar doları aşmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Bozay, iki ülkenin ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı güçlerini takdir etmeye devam ettiğini ve ticari ilişkileri daha da canlandırmak amacıyla iş dünyasının karşılaştığı pratik zorlukları ele almak için yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

"İsviçre, bugün Türkiye'deki en büyük 6. yabancı yatırımcı konumunda"

Scheurer de ikili ilişkilerin aynı ortaklık ruhu üzerine kurulduğunu belirterek, "İsviçre, bugün Türkiye'deki en büyük 6. yabancı yatırımcı konumundadır ve ülke genelinde 200'den fazla İsviçreli şirket faaliyet göstermektedir." dedi.

İki halk arasındaki bağların canlı ve derin olduğunu vurgulayan Scheurer, "Bu bağlar turizm, eğitim, iş dünyası ve kültürel deneyimler aracılığıyla her gün kendini göstermektedir." diye konuştu.

Scheurer, Türkiye'nin İsviçre mahkemelerinden doğrudan esinlenerek Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nu kabul etmesinin üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu hukuki miras, iki ülke arasındaki güven ve işbirliğinin kalıcı bir sembolü olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Scheurer, "İsviçre-Türkiye işbirliğinin en iyi örneklerinden biri" olarak tanımladığı ODTÜ İVMER Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Bilimsel Yapay Zeka Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ü takdim ederek kendisine plaket verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, İsviçre, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'nin Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da - Son Dakika

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