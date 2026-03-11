İsviçre, Tahran Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika
İsviçre, Tahran Büyükelçiliğini Kapatıyor

11.03.2026 17:20
İsviçre, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

(ANKARA) - İsviçre, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu artan güvenlik riskleri nedeniyle Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesiyle başlayan ve İran'ın da Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirmesiyle devam eden savaşın, "bölgeye yayılması ve artan güvenlik riskleri nedeniyle" Tahran Büyükelçiliği'nin kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyükelçi ile beş diplomatik personelin kara yoluyla İran'dan ayrılarak, güvenli bir şekilde ülke dışına çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, "durum elverdiği anda diplomatik personelin görevine dönmesi için hazırlık yapılacağını" bildirdi. Açıklamada ayrıca, İsviçre'nin ABD ile İran arasında diplomatik iletişimi sürdürmeye devam edeceği; bunun, ülkenin tarafsız arabulucu rolü kapsamında yürütülen bir misyon olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

