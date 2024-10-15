ITA Havayolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

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ROMA, 15 Ekim (Xinhua) -- İtalyan havayolu şirketi ITA, İtalya ile İsrail arasındaki uçuşlarını geçici olarak durduracağını açıkladı.

ITA Havayolları Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Roma ile Tel Aviv arasındaki uçuşları en az 1 Kasım'a kadar durduracağını duyurdu. Şirket, tansiyonun yükselmeye devam etmesi halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini belirtti.

Şirket, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı'nın "yolcuların ve mürettebatın güvenliğini korumaya" yönelik tavsiyelerini dikkate aldığını kaydetti.

Ağustos ayında da uçuşlarına 4 günlük kısa bir ara veren ITA Havayolları, İtalya'dan İsrail'e uçuşlarını üç ay içinde ikinci kez iptal etmiş oldu.

Pazartesi günü yerel basında çıkan haberlere göre İtalya'nın kuzeyindeki Udine kenti, İtalya'nın İsrail ile oynadığı futbol maçı sırasında 1.000'den fazla polis tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Polis, stadyumun etrafındaki yolları kapatarak yalnızca kent sakinlerinin ve bilet sahiplerinin bölgeye girmesine izin verdi. Güvenlik çemberine alınan stadyum çevresinde yer yer Filistin yanlısı protestolar düzenlendi.