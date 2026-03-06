İtalya, 10 Bin Vatandaşı Körfez'den Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, 10 Bin Vatandaşı Körfez'den Tahliye Etti

06.03.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, 28 Şubat'tan bu yana 10 binden fazla vatandaşını Körfez ülkelerinden tahliye etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misilleme saldırılarıyla gelişen krizin başından bu yana 10 binden fazla İtalyan vatandaşının bölge ülkelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu Körfez ülkeleri ile Maldivler, Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde mahsur kalan çok sayıda turist bulunurken, İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin en güncel bilgileri paylaştı.

Bölgede krizin başlamasının ardından 127 kişinin uçtuğu ilk tahliye uçuşunu, yerel kurumların da desteğiyle 2 Mart'ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanlığı, bölgeden bugüne kadar 10 binden fazla vatandaşın tahliye edilerek ülkeye gelmesinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, bugün tahliye edilenler arasında "MSC Euribia" kruvaziyer gemisinde mahsur kalan 573 kişinin de olduğu bilgisini paylaşırken, bölgeden farklı havayolları firmaları üzerinden sağlanan "charter" seferlerle tahliye uçuşlarının yarın da süreceğini kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, krizin taraflarını müzakere masasına geri döndürme girişimlerini desteklemek için çalıştıklarını, ayrıca önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarını korumak olduğunu yineledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, 28 Şubat, Güvenlik, Körfez, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, 10 Bin Vatandaşı Körfez'den Tahliye Etti - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:24:46. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya, 10 Bin Vatandaşı Körfez'den Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.