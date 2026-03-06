İtalya, 10 Bin Vatandaşı Körfez'den Tahliye Etti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misilleme saldırılarıyla gelişen krizin başından bu yana 10 binden fazla İtalyan vatandaşının bölge ülkelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu Körfez ülkeleri ile Maldivler, Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde mahsur kalan çok sayıda turist bulunurken, İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin en güncel bilgileri paylaştı.

Bölgede krizin başlamasının ardından 127 kişinin uçtuğu ilk tahliye uçuşunu, yerel kurumların da desteğiyle 2 Mart'ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanlığı, bölgeden bugüne kadar 10 binden fazla vatandaşın tahliye edilerek ülkeye gelmesinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, bugün tahliye edilenler arasında "MSC Euribia" kruvaziyer gemisinde mahsur kalan 573 kişinin de olduğu bilgisini paylaşırken, bölgeden farklı havayolları firmaları üzerinden sağlanan "charter" seferlerle tahliye uçuşlarının yarın da süreceğini kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, krizin taraflarını müzakere masasına geri döndürme girişimlerini desteklemek için çalıştıklarını, ayrıca önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarını korumak olduğunu yineledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.