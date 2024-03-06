İtalya, AB'nin Aspides misyonuna katılmayı onayladı

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ROMA, 6 Mart (Xinhua) -- İtalya parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği (AB) "Aspides" misyonuna katılmasına Salı günü onay verdi.

AB Konseyi'ne göre söz konusu görev, "Kızıldeniz ve Körfez'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi ve korumayı" amaçlıyor ve doğası itibarıyla "savunmaya yönelik" bir nitelik taşıyor.

Salı günü parlamentonun alt kanadında 271 lehte ve 6 aleyhte oyuyla kabul edilen hükümetin ASPIDES kararnamesi daha sonra senatodan da onay aldı.

Oylamadan önce İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan gemilerinin kendilerine savunma gücü olması gerektiği açıklamasında bulunmuştu. Tajani, "ASPIDES, genişletilmiş kendini savunmaya yönelik idari görevlere sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.