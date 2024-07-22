İtalya, ABD ile İyi İlişkiler Yürüteceğini Söyledi - Son Dakika
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İtalya, ABD ile İyi İlişkiler Yürüteceğini Söyledi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, bir sonraki ABD başkanı kim olursa olsun İtalya'nın ABD ile iyi ilişkiler yürüteceğini söyledi. Tajani, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle iyi ilişkiler yürüttüklerini ve şu anda Biden yönetimiyle de iyi çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca Tajani, AB kapsamındaki farklı kararların İtalya hükümetini etkilemeyeceğini belirtti.

22.07.2024 22:01
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, bir sonraki ABD başkanı kim olursa olsun İtalya'nın ABD ile iyi ilişkiler yürüteceğini söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı değerlendirmede, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle iyi ilişkiler yürütmüş olduklarını, şu anda Biden yönetimiyle de iyi çalıştıklarını ifade etti.

ABD'yi "yakın dost" olarak değerlendiren Tajani, "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump ya da Kamala Harris, ikisiyle de iyi ilişkiler yürüteceğiz." dedi.

AB kapsamındaki farklı kararlar koalisyonu etkilemeyecek

Tajani, Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine ikinci kez seçilmesinde İtalyan partilerinin farklı oylar kullanmasının hükümet üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinde, partilerin AB kapsamında farklı kararlar alması nedeniyle koalisyonun sarsılmayacağını ifade eden Tajani, bu farklılıkların, iktidardaki çoğunluğu ya da hükümetin faaliyetlerini etkilemediğinin altını çizdi.

Meloni de 19 Temmuz'da, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün güvenoyu alarak bir dönem daha AB Komisyonu Başkanı olan Von der Leyen için kendi parti grubunun oy vermediğini, bunun daha önce belirttikleri tutumla tutarlı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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