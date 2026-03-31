İtalya, ABD Uçaklarının Üssünü Kullanmasına İzin Vermedi

31.03.2026 18:33
İtalya Savunma Bakanı Crosetto, ABD'nin uçaklarının Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermedi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermediği belirtildi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Bakan Crosetto, ABD'ye ait bazı uçakların Orta Doğu'ya gitmeden önce Sigonella Üssü'ne iniş yapmasını öngören uçuş planının ortaya çıkmasının ardından, bu uçakların üssü kullanmasına izin verilmediğini ifade etti.

Haberde, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano'nun, Crosetto'yu telefonla arayarak birkaç ABD uçağının uçuş planında Sigonella'ya iniş ve ardından Orta Doğu'ya hareket öngörüldüğüne ilişkin İtalyan Hava Kuvvetlerinden aldığı bilgiyi paylaştığı aktarıldı.

Söz konusu uçakların, Sigonella'ya inişi konusunda hiç kimsenin yetki talep etmediği veya İtalya Genelkurmayına danışmadığı, uçuş planının da uçakların zaten havadayken iletildiği belirtildi.

Haberde, yapılan ilk kontroller neticesinde bu uçakların, normal veya lojistik uçuşta olmadığının ve bu nedenle İtalya ile ABD arasındaki ikili anlaşma kapsamı dışında kaldığının doğrulandığı belirtildi.

Gazetenin haberinde ayrıca Bakan Crosetto'nun, söz konusu durum nedeniyle İtalya ile ABD arasındaki ilişkileri "kaçınılmaz olarak etkileyecek" karar alınmasını istediği aktarıldı.

Haberde, söz konusu olayın birkaç gün önce gerçekleştiği ve bugüne kadar gizli tutulduğu ifade edildi.

İtalyan ANSA ajansı da kaynakların, Corriere della Sera'nın haberini doğruladığını belirtti.

İtalya Başbakanlığından "ABD ile ilişkiler sağlamdır" mesajı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Askeri üslerin kullanımıyla ilgili basında yer alan haberlerle ilgili olarak, İtalya'nın yürürlükteki uluslararası anlaşmalara ve hükümetin parlamentoya açıkladığı politikalara tam saygı çerçevesinde hareket ettiği bir kez daha vurgulanmaktadır. Hükümetin çizgisi açıktır, tutarlıdır ve zaten Parlamento ile tamamen paylaşılmıştır. Bu çizgide herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, üslerle ilgili taleplerin geçmişte olduğu gibi tek tek dikkatle incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ortaklarla herhangi bir sorun ya da gerginlik söz konusu değildir. Özellikle ABD ile ilişkiler sağlamdır, tam ve samimi işbirliği anlayışına dayanmaktadır. Bu nedenle hükümet, yürürlükteki anlaşmalar çerçevesinde, hükümetin ve parlamentonun iradesine saygı göstererek hareket etmeye devam edecek, aynı zamanda uluslararası güvenilirliği ve ulusal çıkarların tam korunmasını garanti edecektir."

Savunma Bakanı Crosetto da ABD'li X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, basında çıkan haberlere tepki göstererek, "Bazıları, İtalya'nın ABD'ye ait unsurların üsleri kullanmasını askıya aldığı yönünde bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu tamamen yanlıştır çünkü üsler aktif durumdadır, kullanılmaktadır ve hiçbir şey değişmemiştir. Hükümet, Parlamento'da üstlenilen taahhütlere ve Yüksek Savunma Konseyi'nde de tekrar edilen çizgiye tam bağlılıkla, geçmişte tüm İtalyan hükümetlerinin yaptığı gibi hareket etmeye devam etmektedir." yorumunu yaptı.

Crosetto, paylaşımında, uluslararası anlaşmaların, hükümetin özel iznini gerektiren durumları açık biçimde düzenlemekte ve ayırmakta olduğunu, ayrıca bu tür izinler için Parlamento'nun da sürece dahil edilmesini kararlaştırdıklarını, böyle bir izin olmadan herhangi bir yetki verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunlar aktarıldı:

"Bir bakanın görevi yalnızca bu kurallara uyulmasını sağlamaktır. Son olarak şunu da tekrar vurgulamak isterim ki ABD ile ilişkilerde herhangi bir soğuma veya gerilim söz konusu değildir, çünkü ABD'nin 1954'ten bu yana İtalya'daki varlığını düzenleyen kuralları onlar da bizim kadar iyi bilmektedir."

İtalya'nın ABD üsleri konusundaki tutumu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 5 Mart'ta bir radyo kanalına verdiği demeçte, ABD'nin ikili anlaşmaya uygun olarak İtalya'daki üslerini bombardıman amacı olmayan normal operasyonlar için kullanmaya devam edebileceğini ancak bu kapsamın ötesindeki herhangi bir kullanımın parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ve ayrıca savaşa girmek istemediklerini söylemişti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, İtalya'nın savaşta olmadığını ve savaşa girmeyeceğini yinelemişti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusunda bulunan Sigonella Üssü'nde, İtalya Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Hava İstasyonu ve NATO İstihbarat, Gözetim ve Keşif Gücü (NISRF) Komutanlığı unsurları görev yapıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
