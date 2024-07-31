İtalya Başbakan Yardımcısı Hamas liderinin suikasta uğramasını endişe verici buldu

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını "endişe verici" olarak nitelendirerek "Gerilimin tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, başkent Roma yakınlarında bulunan Frosinone kentine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin açıklamada bulundu.

Bölgede "gerginliğin tırmanmaması" konusunda uyarıda bulunan Tajani, "Durum endişe verici ve gerilimin tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Tajani ayrıca, Orta Doğu bölgesinde görevli tüm İtalyan büyükelçileriyle konu hakkında istişare edebilmek için video konferans düzenleyeceğini belirtti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.