İtalya Başbakan Yardımcısı İranlı meslektaşına çağrıda bulundu

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde İranlı meslektaşının Tahran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu ilettiğini bildirdi.

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile telefonda görüştüğü bilgisini vererek, "Ilımlı ve yapıcı bir yaklaşım talep ettim. Şimdi bölgedeki çatışmayı körükleyecek ve de Gazze'de ateşkes çalışmalarını baltalayacak tepkilerden kaçınmanın zamanı. Masum sivillerin hayatlarını feda etmeye son verin." ifadelerini kullandı.

Tajani, Bakıri ile görüşmesine dair İtalyan basınına ayrıca yaptığı açıklamada ise "İranlı meslektaşım, bana Tahran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ben de bölgede gerilimi tırmandıracak bir girişimin hata olacağını çünkü bunun bedelini her şeyden önce sivil halkın ödeyeceğini söyledim." yorumunda bulundu.

Antonio Tajani, İranlı meslektaşına önce Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirilmesinin gerektiğini söylediğini aktardı.