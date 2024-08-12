İtalya Başbakan Yardımcısı İranlı meslektaşına çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya Başbakan Yardımcısı İranlı meslektaşına çağrıda bulundu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde İranlı meslektaşının Tahran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu ilettiğini bildirdi. Tajani, ilgili bölgedeki çatışmayı körükleyecek tepkilerden kaçınmanın önemine vurgu yaptı.

12.08.2024 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesinde İranlı meslektaşının Tahran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu ilettiğini bildirdi.

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile telefonda görüştüğü bilgisini vererek, "Ilımlı ve yapıcı bir yaklaşım talep ettim. Şimdi bölgedeki çatışmayı körükleyecek ve de Gazze'de ateşkes çalışmalarını baltalayacak tepkilerden kaçınmanın zamanı. Masum sivillerin hayatlarını feda etmeye son verin." ifadelerini kullandı.

Tajani, Bakıri ile görüşmesine dair İtalyan basınına ayrıca yaptığı açıklamada ise "İranlı meslektaşım, bana Tahran'ın tepkisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ben de bölgede gerilimi tırmandıracak bir girişimin hata olacağını çünkü bunun bedelini her şeyden önce sivil halkın ödeyeceğini söyledim." yorumunda bulundu.

Antonio Tajani, İranlı meslektaşına önce Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirilmesinin gerektiğini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Antonio Tajani, Tahran, İtalya, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakan Yardımcısı İranlı meslektaşına çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 22:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Başbakan Yardımcısı İranlı meslektaşına çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement