Tajani: Karadağ 2030'da AB Üyesi Olacak - Son Dakika
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Tajani: Karadağ 2030'da AB Üyesi Olacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadağ'ın 2030'dan önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağına inandığını söyledi. Tajani, Karadağ'ın AB üyelik sürecini değerlendirerek, Batı Balkanlar'ın AB'ye girmesi İtalyan dış politikasının önceliğini temsil ettiğini belirtti.

10.09.2024 17:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadağ'ın 2030'dan önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağına inandığını söyledi.

Tajani, resmi ziyaret için bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da mevkidaşı Ervin Ibrahimovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'ın AB üyelik sürecini değerlendiren Tajani, "Eski ve derin bir dostluğa sahip iki ülke olarak çok olumlu bir görüşme yaptık. Batı Balkanlar'ın AB'ye girmesi İtalyan dış politikasının önceliğini temsil ediyor." dedi.

Tajani, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliklerini "yeniden birleşme" süreci olarak gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"İtalya'nın Karadağ'ın AB'ye mümkün olan en kısa sürede girişini destekleme konusundaki kararlılığını yineledim. Karadağ'ın 2030'dan önce AB'ye katılabilmesi için tüm işbirliğimizi göstereceğiz. Bu sadece resmi değil aynı zamanda operasyonel bir taahhüt."

"AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri ile Roma'da Balkan ülkelerinin katılımıyla yeni bir toplantı düzenlemeyi planladığını aktaran Tajani, mevkidaşı Ibrahimovic'i 23 Kasım'da Roma'da düzenlenecek Akdeniz üzerine yapılacak zirveye davet ettiği bilgisini verdi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ibrahimovic de Tajani ile oldukça verimli görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, ülkesinde büyükelçi atamalarına yönelik meseleye değindi.

Karadağ'ın bazı ülkelere büyükelçi atamalarında sorun yaşadığını belirten Ibrahimovic, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile soruna ilişkin uzlaşının yakın olduğunu kaydetti.

Tajani, Karadağ'daki ziyareti kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ve Başbakan Milojko Spajic ile de görüştü.

Milatovic ve Spajic de Karadağ'ın AB üyelik sürecini değerlendirerek, ülkelerinin 2028'in ilk yarısında AB üyesi olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tajani: Karadağ 2030'da AB Üyesi Olacak - Son Dakika

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