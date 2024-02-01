İtalya Başbakanı AB\'nin tarım politikalarını eleştirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini söyledi.
Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, zirvenin ardından İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Zirve toplandığı sırada Brüksel başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok kentinde çiftçilerin AB'nin tarım politikalarına karşı eylemler yaptığı hatırlatılan Meloni, AB'nin iklimi etkileyen emisyonları düşürmek, Ukrayna'dan ithalata izin vermek ve çiftçileri nadasa yönlendirmek gibi uygulamalarla "hata yaptığını" ifade etti.
AB'nin bu politikalarını değiştirmesi gerektiğini belirten Meloni, "Şu anda AB'de, çiftçiler tarafından eleştirilen konuların çoğuna karşı oy kullanan bir partinin (İtalya'nın Kardeşleri Partisi) lideriyim. İtalya'da elimizden geleni yaptık ancak Avrupa politikasının değişmesi gerekiyor." dedi.
Meloni, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra değişiklik gelebilir. Şimdiye kadar görülen ideolojik yaklaşımdan farklı bir yaklaşımın hakim olacağını umuyorum." diye konuştu.
İtalya Başbakanı, 27 AB üyesinin bugünkü zirvede, Ukrayna için 50 milyar avroluk yeni destek paketini kabul etmesinden de "çok memnun" olduğunu kaydetti.
Meloni, Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcı iki kişiye saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve son duruşmaya elleri-ayakları zincirli şekilde getirilmesi İtalyan kamuoyunda infial yaratan İtalyan vatandaşı Ilaria Salis'in durumu hakkında Macar mevkidaşı Viktor Orban'la görüşmesine de değinerek, şunları ifade etti:
"Ilaria Salis'in haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Bugün ne ben ne de Orban yargının sorumlu olduğu alana girebiliriz. Tek umudum Ilaria Salis'in hızlı bir yargılamayla masumiyetini kanıtlayabilmesidir. Başlangıçtan bu yana hükümet, Salis ve ailesine mümkün olan tüm yardımı sağladı."
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › İtalya Başbakanı AB'nin tarım politikalarını eleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?