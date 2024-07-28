İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile işbirliğini yeniden başlatmak için 3 yıllık eylem planı imzaladı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" ve ilerletmek konusunda yeni yollar denemek amacıyla 3 yıllık eylem planı imzaladıklarını duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 2022'de hükümetin başına geçmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Pekin'de bulunan Meloni, Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki küresel stratejik ortaklığının 20'nci yıl dönümünde gerçekleşen ziyaret kapsamında Çin'de bulunmaktan dolayı memnuniyetinin dile getiren Meloni, Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" üzere 3 yıllık eylem planına imza attıklarını belirtti.

Başbakan Meloni, 5 gün sürecek ziyaretini, "ikili işbirliğini canlandırma isteklerinin göstergesi" olarak niteledi.

Meloni'nin yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.

İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"nde yer alan tek G7 ülkesiydi

İtalya, Mart 2019'da imzalanan mutabakat zaptıyla Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olmuş, girişimdeki ilk ve tek G7 üyesi ülke haline gelmişti.

Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nde olmasını "hata" olarak nitelemişti.

İtalya, "beklediğini alamadığı" gerekçesiyle Aralık 2023'te girişimden çekilmişti.