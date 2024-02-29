İtalya Başbakanı İsrail'i Gazze saldırısında sorumlulukları tespit etmeye çağırdı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail tarafından vurulmasını "derin endişe ve dehşetle öğrendiğini" belirterek, İsrail'i olaydaki sorumlulukları acilen tespit etmeye çağırdı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Başbakan Meloni, yazılı bir açıklama yaptı.

Meloni açıklamasında, "Gazze'de bugün yaşananlarla ilgili dramatik haberi derin bir endişe ve dehşetle öğrendim. İsrail'in, yaşananların dinamiklerini ve bununla ilgili sorumlulukları acilen tespit etmesi gerekir. Yeni ve çok sayıda mağdur, ateşkese ve rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakerelere ilişkin çabaları derhal yoğunlaştırma gerekliliğini dayatıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki trajik ölümler, daha fazla insani yardımın sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin korunması için acil bir ateşkes yapılmasını gerektiriyor. İsrail'den, Gazze'deki halkı korumasını ve olaydaki sorumlulukları titizlikle ortaya çıkarmasını şiddetle istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu bildirmişti.