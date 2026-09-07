İtalya Başbakanı Meloni: Schengen ancak AB dış sınırlar korunursa muhafaza edilebilir

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunduğu ve insan kaçakçılarıyla mücadelede herkesin üzerine düşeni yaptığı takdirde AB içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'nin korunabileceğine inandığını söyledi.

Meloni ve Belçikalı mevkidaşı Bart de Wever, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik yaz aylarında yaşanan düzensiz göçmen akışlarına isim vermeden atıfta bulunan Meloni, "Yazın çok hareketli geçtiğini gördüğünüz bu dönemin ardından, göç akışlarının yönetimi konusunda da elbette bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu durum, Avrupa'nın bu konuda, krizlere yanıt verme kapasitesini bir kez daha gündeme getiriyor." dedi.

Meloni, şöyle devam etti:

"Bu açıdan, Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının, ancak Birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor."

İtalya Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden de yola çıkarak uluslararası gelişmeler bağlamında bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde enerji ve rekabet konularının daha cesurca ele alınması gerektiğini kaydetti.

İtalya ve Belçika'nın liderleri olarak tedarik zincirleri arasındaki tamamlayıcılığı daha da artırabileceklerine inandıklarını dile getiren Meloni, özellikle de enerji, altyapı, ulaşım, lojistik ve savunma sanayisini düşündüklerini söyledi.

Konuk Başbakan de Wever de "Avrupa, giderek karmaşıklaşan bir dünyada güçlü olmalı. Ortak bir savunma alanı oluşturabileceğimize inanıyoruz ve göç ve iltica konularını daha iyi yönetebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, İtalya'nın düzensiz göçle mücadele hususundaki pozisyonunu anladığını belirterek, "Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız. Sadece güvenilir bir geri gönderme politikasıyla Avrupa'nın göç politikasını başarılı kılabiliriz. Avrupa güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.