İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

06.03.2026 15:33
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İran'dan ateşlenen balistik mühimmat nedeniyle dayanışma ve yakınlığını ilettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle bugün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, öncelikle İtalya'nın stratejik ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'ye, maruz kaldığı haksız füze saldırısı karşısında dayanışmasını ve yakınlığını ifade etti." ifadesi kullanıldı.

İki liderin, Meloni'nin son günlerde Orta Doğu'daki farklı paydaşlarla gerçekleştirdiği temaslar temelinde, bölgedeki gelişmeler ve krizin küresel düzeydeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın iletişimi sürdürme hususunda mutabık oldukları belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

