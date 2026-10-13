İtalya Büyükelçiliğinin Atıktan Sanata sergisi dünyada ilk kez Ankara'da açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Büyükelçiliğinin Atıktan Sanata sergisi dünyada ilk kez Ankara'da açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Büyükelçiliğinin Atıktan Sanata sergisi dünyada ilk kez Ankara\'da açılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği "Residui: Atıktan Sanata" sergisi 16 Ekim'de CerModern'de açılacak. Tarım ve gıda atıklarını sanatla buluşturan sergi dünyada ilk kez Ankara'da izleyiciyle buluşacak ve 8 Kasım'a kadar gezilebilecek.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Residui: Atıktan Sanata" sergisi 16 Ekim'de CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, IDEHA26 etkinlik programı kapsamında düzenlenen "Residui: Atıktan Sanata" sergisi CerModern'de açılacak.

Dünyada ilk kez Ankara'da izleyiciyle buluşacak sergi, tarım ve gıda atıklarının yaratıcı potansiyelini sanat ve tasarım aracılığıyla görünür kılacak.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından desteklenen sergi, döngüsel ekonomi kavramını sanat ve tasarımın yaratıcı olanaklarıyla buluşturuyor.

Sergi, atıkların yalnızca ortadan kaldırılması gereken malzemeler olmadığını; yeni üretim biçimlerinin ve sanatsal ifadelerin kaynağına dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

Özel olarak oluşturulan sergi rotasıyla sunulacak

Küratörlüğünü Valentina Croci ile Hoper Aperta'dan Patrizia Catalano ve Martina Barberis Casagrande'nin üstlendiği sergi, Studio Gisto ve Nolostand tarafından tasarlandı.

Sergide sınırlı sayıda üretilmiş 9 tasarım-sanat eseri, özel olarak oluşturulan sergi rotası ve bir malzeme kütüphanesiyle birlikte sunulacak.

Ziyaretçiler, atık malzemelerin dönüşüm süreçlerini keşfederken sanatın yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelecek üzerine düşünmenin yaratıcı yollarından biri olduğunu deneyimleyecek.

"Residui: Atıktan Sanata" sergisi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Dış PolitikaKültür SanatGüncelİtalyaAnkaraTarımÇevreSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:57:30. #.0.3#
SON DAKİKA: İtalya Büyükelçiliğinin Atıktan Sanata sergisi dünyada ilk kez Ankara'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei