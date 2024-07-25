İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, İsrail Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki insani durum hakkında endişelerini dile getirdi

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İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptıkları görüşmede, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni, başkent Roma'daki Başbakanlık Konutu'nda (Palazzo Chigi), İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni, Herzog ile görüşmesinde, Gazze'deki insani durumdan "güçlü derecede endişeli" olduğunu belirtti.

Meloni, İtalya'nın bölgedeki gerilimi düşürme çabalarına ilişkin taahhüdünü yineledi.

Mattarella da görüşmede, Gazze'de insan haklarına saygı duyulması gerektiği ve çatışmaların büyümemesi yönünde görüş bildirdi.

Görüşmede hazır bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de toplantıdan önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Herzog, Chigi Sarayı'na girerken, Filistin destekçilerinden oluşan bir grup "Özgür Filistin" sloganları attı.