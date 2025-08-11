İtalya'da Araçtan Çöp Atana Sert Ceza - Son Dakika
İtalya'da Araçtan Çöp Atana Sert Ceza

11.08.2025 18:03
İtalya, otomobilden çöp atanlara 18 bin euroya kadar ceza uygulayacak yeni düzenlemeler getirdi.

İtalya'da otomobilden çöp atanlara yönelik sert cezaları öngören düzenleme yürürlüğe giriyor. Araçtan yola veya yol kenarına çöp fırlatana 18 bin euroya kadar ceza uygulanabilecek.Muz kabuğu, pet şişe, kağıt mendil, kirli bebek bezi ya da sigara izmariti. Her yıl bunlar gibi milyonlarca ton atık araçlardan yollara fırlatılıyor veya yol kenarlarına bırakılıyor. Otomobilden çöp atan kişilere yönelik İtalya'da ise cezalar sertleştiriliyor. Cumartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni bir yönetmeliğe göre, İtalya'da yola veya yol kenarına çöp atanlara, en ağırı 18 bin euro olmak üzere para cezası kesilebilecek. Aracın duruyor veya hareket halinde olması ise ceza uygulamasında fark etmeyecek.

Mendil, plastik şişe veya sigara izmariti gibi daha küçük çöpler için de bin 188 euroya kadar para cezası uygulanabilecek.

Koruma alanına çöp atanların ehliyeti alınacak

Çöpün araçtan bir doğa koruma alanına veya korunan başka bir bölgeye atıldığı veya bırakıldığının saptanması halinde ise araç sürücüsünün ehliyetinin alınması ve hapis cezası da mümkün hale geliyor. Ayrıca, yasa dışı çöp atanların eskisi gibi polis tarafından suçüstü yakalanmasına ve durdurulmasına da, söz konusu yeni düzenleme ile gerek kalmıyor. Suçun İtalya'da yaygın olarak kurulu olan güvenlik kameralarından biri tarafından tespit edilmiş olması yeterli olacak.

İtalya'da hükümet ve idari birimler, hem şehir içlerinde, hem de kırsal bölgelerde, yollara ve otoyollara sıklıkla çöp atılması ve boşaltılmasından şikayetçi. Yabancı turistlerin yoğun olduğu kimi bölgelerde bile bazı yolların çöp sahasına dönüşmesi rahatsızlık yaratıyor.

Araçlardan çöp atılmasına ilişkin düzenlemenin yabancı turistleri de kapsayacağı belirtiliyor. dpa/ETO,TY

Kaynak: Deutsche Welle

Politika, Güncel, İtalya, trafik, Çevre, Hukuk

