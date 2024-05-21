İtalya'da aşırı sağcı parti zorunlu askerlik teklifi sundu - Son Dakika
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İtalya'da aşırı sağcı parti zorunlu askerlik teklifi sundu

İtalya\'da aşırı sağcı parti zorunlu askerlik teklifi sundu

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının küçük ortağı olan aşırı sağcı Lig Partisi, zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine yönelik bir kanun teklifi sundu. Teklif, 18-26 yaş arası İtalyan vatandaşlarının 6 ay boyunca zorunlu askerlik yapmasını veya kamu hizmeti yapmasını öngörüyor. Ancak teklif, iktidar ortağından destek bulamadı ve muhalefet tarafından eleştirildi.

21.05.2024 22:39
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İtalya'da sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi, zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine yönelik parlamentoya bir kanun teklifi sundu.

İtalya basınındaki haberlere göre aşırı sağcı Lig Partisi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine, ülkede 2004 yılında kaldırılan zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesine dair kanun teklifi verdi.

Söz konusu teklif, 18 ile 26 yaşındaki kız-erkek İtalyan vatandaşlarının, 6 aylığına zorunlu askerlik ya da kültürel ve doğal mirasın korunması veya sivil savunma gibi kamu hizmeti yapmasını öngörüyor.

Sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu, topluma hizmet eden bir tür vatandaşlık eğitimidir. Disiplini, başkalarına dikkat etmeyi, hem kendine hem de diğerlerine saygıyı teşvik eder ve çok olumlu etkiler yaratabilir." dedi.

Teklif, iktidar ortağından destek bulamadı, muhalefet tepki gösterdi

Zorunlu askerlik teklifi, iktidar ortakları arasında bu konu üzerindeki fikir ayrılığını da ortaya çıkardı.

Sağ koalisyonun bir diğer küçük ortağı Forza Italia Partisinin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani ise teklifi eleştirdi.

Tajani, gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtlarken, bunun ülkeye çok maliyetli olacağını ve gerçekleştirilebilir bir şey olmadığını söyledi.

Lig Partisinin zorunlu askerliğe dair kanun teklifi iktidar dışında, sol muhalefet partileri tarafından da eleştirildi.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de gençlerin ellerinde silah görmek istemediklerini belirterek, teklife karşı olduklarını ifade etti.

Öte yandan Lig Partisi, geçen hafta da Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kamu kurumlarından kaldırılmasına dair Temsilciler Meclisine sunduğu teklifle gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da aşırı sağcı parti zorunlu askerlik teklifi sundu - Son Dakika

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