İtalya'da Bakan Eşinin Kaybolması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da Bakan Eşinin Kaybolması

27.06.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da Aile Bakanı Roccella'nın eşi, gölde kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İtalya'da Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın eşi Luigi Cavallari'nin gölde kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Viterbo kenti yakınlarındaki Vico Gölü'nde Bakan Roccella ile tekne turuna çıkan Cavallari'nin, göle girdikten sonra kaybolduğu belirtildi.

Cavallari'nin göle düştüğü mü yoksa yüzmek amacıyla kendi isteğiyle mi suya girdiğinin henüz belirlenemediği, suya girdikten sonra ise bir daha su yüzeyine çıkmadığı ifade edildi.

Pescara'daki Gabriele d'Annunzio Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde profesör olan Cavallari'yi bulmak için Vico Gölü'ne dalgıçlardan oluşan arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Cavallari'yi arama çalışmalarına, İtalyan jandarmasına ait bir helikopterin havadan gölün üzerinde tur atarak destek verdiği aktarıldı.

Basında yer alan diğer haberlerde, Vico Gölü'nün özellikle hafta sonları serinlemek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ancak göl sularının tehlikeli olduğu vurgulandı.

Volkanik kökenli bir göl olan Vico'da daha önce de girdap, boğulma ve yüzücülerin akıntılara kapılması gibi birçok olay yaşandığı ifade edilerek, son 15 yılda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Helikopter, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İtalya, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Bakan Eşinin Kaybolması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 22:25:41. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Bakan Eşinin Kaybolması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.