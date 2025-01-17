İtalya'da Bakan Santanche Yargılanacak

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İtalya'da sağ koalisyon iktidarının Turizm Bakanı Daniela Santanche hakkında, bir dönem yöneticisi olduğu yayıncılık şirketinin hesaplarındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle yargılanacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bakan Santanche'nin Kovid-19 salgını (2020-2021) döneminde yöneticisi olduğu Visibilia yayıncılık şirketinin, kıdem tazminatlarına yönelik ödemelerde İtalya Sosyal Güvenlik Kurumuna (INPS) karşı ağır dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma neticesinde, Milano Mahkemesi, bakanın yargılanmasına karar verdi.

Santanche'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının, 20 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Santanche'nin yargılanması kararı üzerine muhalefetteki sol partileri, Turizm Bakanı'nı bir kez daha istifaya davet etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, "Başbakan Giorgia Meloni, Santanche'nin istifasını istemeli." dedi.

Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte de Santeche'nin istifa etmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirtti.

Santanche'nin avukatı Nicolo Pelanda ise "Ağzımızda acı bir tat bırakan bir karar ama zaten bekliyorduk, yargılama sürecinde suçlamalara müdahil olmadığımızı ortaya koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Bakanı Santanche, daha önce hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş, 4 Nisan 2024'te muhalefetteki sol partilerin kendisi hakkında parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde güvensizlik oyu önergesi vermişti. İktidardaki sağ partilerin oylarıyla Santanche hakkındaki güvensizlik oyu önergesi reddedilmişti.