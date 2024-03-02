İtalya'da binlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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İtalya'da binlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Göstericiler, Filistin'e destek ve dayanışmalarını belirtirken, İsrail'i kınayan sloganlar attı. İtalya'nın diğer kentlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

02.03.2024 22:37  Güncelleme: 22:40
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İtalya'da binlerce kişi, " Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla İsrail'in saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını belirtti.

Bazı göstericiler de hemen "ateşkes" talebini dile getirdi.

İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist İsrail" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşten önce İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun el sıkıştığı fotoğrafına kırmızı boya ile el basılarak, söz konusu liderler de protesto edildi.

Yürüyüşte, "Meloni hükümetinin, soykırımın suç ortağı olduğunu" belirten pankart da dikkati çekti.

Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, Gazze'nin bombalanması sırasında kaydedilmiş bir ses kaydının açılmasıyla kendilerini yere bırakarak, Gazze'de yaşanan felaketi canlandırdı.

Göstericiler, daha sonra bir araya gelerek "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartı da oluşturdu.

"Özellikle vahşi bir soykırım bu"

Yürüyüşe katılan Vincenzo Brandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Vahşi bir soykırım bu. Düşünün ki; yardımların girişi engelleniyor ve dolayısıyla sivil halk aç bırakılarak Gazze'den ayrılmaya zorlanıyor. Yani sadece imha değil, etnik temizlik operasyonu da yapılıyor. Bunu protesto için buradayım. Ayrıca ABD, İtalya ve farklı Avrupa ülkeleri gibi pek çok ülkenin, objektif olarak bir suç devleti olan İsrail'i desteklemeye devam etmesini protesto etmek için buradayım."

Brandi, İsrail'in Gazze'de yardım alanlara ateş açmasıyla ilgili "Açlıktan ölmek üzere olan, ekmek, un ve suya sahip olmaya çalışan sivil halka yönelik bu saldırı gerçekten canavarca bir şey. Şunu da söylemek isterim ki; bu olay muhtemelen tesadüf değil, kasıtlıdır." yorumunu yaptı.

İtalya'da yaşayan Tunuslu Miriam da Gazze'de yaşananlar karşısında İtalyan basınının İsrail'in yanında yer aldığını belirterek, "Ama biz halkın doğru tarafta olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

İsrail'in son olarak Gazze'de yardım alan insanlara ateş açmasına da işaret ederek Miriam, "İnsanları açık hava toplama kampına alıp, açlıktan ölüme terk etmek sonra da çaresizce yemek yemeye gittikleri yerde onlara ateş açmaya karar vermek bence tüm insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir utançtır." ifadesini kullandı.

Bu arada İtalya'nın diğer kentlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Özellikle Floransa ve Pisa kentlerinde, 23 Şubat'taki gösterilerde polisin gençlere yönelik tepki çeken sert müdahalesi bugünkü yürüyüşlerde bir kez daha protesto edilirken, Filistin'e destek ve dayanışma da belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da binlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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