İtalya'da çiftçiler AB yönetmeliklerine karşı protesto düzenledi - Son Dakika
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İtalya'da çiftçiler AB yönetmeliklerine karşı protesto düzenledi

İtalya\'da çiftçiler AB yönetmeliklerine karşı protesto düzenledi

İtalya'nın başkenti Roma'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı yönetmeliklerine ve ucuz ithalata karşı protesto gösterileri düzenledi. Benzer protestolar Polonya, İspanya ve Bulgaristan'da da gerçekleşti.

11.02.2024 14:03
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ROMA, 11 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da protestoya katılan bir traktör, 9 Şubat 2024.

İtalya, Polonya, İspanya ve Bulgaristan'da çiftçiler, bu hafta Avrupa Birliği'nin son derece kısıtlayıcı yönetmeliklerine ve AB dışı ülkelerden ucuz ithalata karşı yeni protesto gösterileri düzenledi. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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