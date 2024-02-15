İtalya\'da Çiftçiler Tarım Politikalarını Protesto Etti

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İtalya'da haftalardır Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan üretim maliyetlerini ve sektöre yönelik desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçiler, seslerini hükümete duyurmak üzere başkent Roma'da miting düzenledi.

Başkentin yakınlarında kamp kuran çiftçiler, 10 kadar traktörle bugün yeniden şehre girerek, antik Roma döneminden kalma eski hipodrom alanı olan Circo Massimo'da bir araya geldi.

İtalya'nın kuzeyinden güneyine ve adalarına kadar farklı bölgelerinden gelen çiftçiler ve protestoya destek veren vatandaşlardan oluşan yaklaşık 1500 kişi, taleplerine karşılık Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden net yanıtlar beklediklerini ifade etti.

Çiftçilerin temsilcilerinden Danilo Calvani, mitingde yaptığı konuşmada, "Hükümetten bir yanıt bekliyoruz. Şimdi birkaç gün dinleneceğiz ama sonra yeniden harekete geçmeye hazırız. Pes etmiyoruz." dedi.

Bazı çiftçiler ellerinde İtalyan bayrakları ve "Buğday altınımızdır", "Bu bizim işimiz, hobimiz değil" yazılı dövizler taşırken, miting alanında "Rusya'ya karşı savaşa para göndermeyi durdurun. Çiftçilere yardım edin" yazılı pankart da dikkati çekti.

Miting sırasında Başbakan Meloni ve Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'ya tepki gösteren sloganların da atıldığı gözlendi.

Roma'ya Abruzzo Bölgesi'nden gelen çiftçi Luciano, "Protesto etmek için buradayız esasen öncelikle İtalya'da bizi yönetenleri, ardından da umarım ki Avrupa'yı. İşler iyi gitmediği, bu siyasetin gözden geçirilmesi gerektiği, bu konudaki tüm politikaların gözden geçirilmesi gerektiği, yeşil politikaların gözden geçirilmesi gerektiği için buradayız. Arkadaşlar, üretim olmasın diye teşvik verilemez, bunun için toprak terk edilemez. Bu doğru değil, bu doğru değil." dedi.

Çiftçilerin protestosuna destek vermek için mitinge katılan Donatella da "Ben hür bir vatandaşım. Bu konuda endişeleniyorum. İnsanların neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmesi gerekiyor. Biz ne olduğu belirsiz şeyler yiyemeyiz. Ben de torunlarım da torunlarımın torunları da yiyemeyiz. Çiftçilerin durumu gerçekten dramatik, bu yüzden onları tam anlamıyla destekliyorum." diye konuştu.

Çiftçilere destek veren Chiara, "Bakın, ben meyve-sebze, geleneksel şekilde yemek yiyen biriyim. Bunu yapmaya da hem kendim için hem de çocuklarım için devam etmek istiyorum. Sorum şu; diğerleri nerede? Çünkü ben buradayım. Biz buradayız. Diğerleri nerede? Onlar sağlıklı İtalyan meyve sebzeleri yemek istiyor mu yoksa başka bir şey mi? Sentetik gıda mı?" ifadelerini kullandı.

Romalı Matteo, Foggialı çiftçi arkadaşlarına destek vermek için bu mitinge geldiğini belirterek, tarımın dibi gördüğünü, yakıt ve işçilik maliyetlerinin çok arttığını söyledi.

Beklentilerinin neler olduğu sorulan Matteo, "Talep ettiğimiz şeyleri bekliyoruz. Vergilerin biraz düşürülmesini istedik, mazota yönelik talebimiz oldu, fiyatları yüzde 100 artan bazı iyi kimyasal ürünlere yönelik talebimiz oldu. Tarımın bize bir maliyeti var." şeklinde konuştu.

Basında çıkan haberlerde, hükümetin çiftçilerden alınan tarımsal gelir vergisinde belli bir meblağa kadar vergi muafiyeti getirme de olmak üzere çiftçilere bazı kolaylıklar sağlama konusunda çalıştığı aktarılıyor.

Başbakan Giorgia Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları, başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere birçok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle eylem yapıyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.