İtalya'da Çığ Faciası: 5 Ölü - Son Dakika
İtalya'da Çığ Faciası: 5 Ölü

02.11.2025 14:16
Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi'nden geçen Alp Dağları'nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.

ALMAN KAYAKÇILARIN BULUNDUĞU NOKTAYA ÇIĞ DÜŞTÜ

Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

