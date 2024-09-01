İtalya\'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı

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İtalyan basınında çıkan haberlerde, Beccaria Çocuk Cezaevi'nde dün akşam yerel saatle 22.00 sularında olayların çıktığı belirtildi. Bazı koğuşlarda yatakların ateşe verildiği olayda cezaevindeki 58 mahkumun tamamının katıldığı ve bazı mahkumların da kaçmaya çalıştıkları kaydedildi. Haberlerde, ilk aşamada cezaevi duvarını aşarak kaçmayı başaran 4 mahkumun ilerleyen saatlerde yakalandığına işaret edildi. Olaylar sebebiyle itfaiye ve güvenlik güçlerinin, cezaevine çıkan yolları kordon altına aldığı bilgisine yer verilen haberlerde, ardından da isyana ve yangına müdahale ettikleri belirtildi. Haberlerde, en az 8 kişinin yaralandığı olayların sabah saatlerinde yatıştığı kaydedildi.

Cezaevi Polisleri Sendikası (UILPA Polizia Penitenziaria) Genel Sekreteri Gennarino de Fazio, basına yaptığı açıklamada, Milano Beccaria Çocuk Cezaevi'nde dün gece ciddi olayların yaşandığını ifade etti.

GEÇEN AYDA BENZER BAZI OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İsyan çıkaran bazı mahkumların cezaevinin dışına açılan kapıya ulaşarak buradan kaçma girişiminde bulunduğunu dile getiren de Fazio, az sayıdaki güvenlik görevlisinin hapishanedeki durumu kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti. De Fazio, mevcut iktidarın, 25 yıllık dikkatsiz ve kötü idareden kaynaklı karışık bir ceza sistemini miras aldığını ancak bu konuyu iyileştirmeye yönelik çok az şey yaptığını savundu. Söz konusu cezaevinde geçen ay da benzer şekilde bazı olaylar yaşanmıştı.

İTALYAN CEZAEVLERİ DÖNEM DÖNEM MAHKUMLARA KÖTÜ MUAMELE HABERLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

İtalya'da cezaevleri, bir süredir aşırı yoğunluk, çalışan görevli sayısının yetersiz olması ve de dönem dönem mahkumlara kötü muamele gibi haberlerle gündeme geliyor. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, temmuz ayında cezaevlerindeki aşırı yoğunluğa karşı kanun hükmünde kararname çıkardı. Hükümet, bununla bin kadar yeni ceza infaz memurunun alınmasını ve cezaevlerindeki aşırı yoğunluğu azaltacak tedbirleri hızla uygulamaya koymayı amaçlıyor. Kararname, ceza indirimi prosedürlerini sadeleştirme, uyuşturucu bağımlısı ya da psikolojik sıkıntıları olan mahkumların cezalarının bir bölümünü yatılı tesislerde rehabilitasyon ve yeniden sosyal entegrasyon programlarında geçirmelerini öngörüyor. Muhalefet ise kararnameyi yeterli bulmuyor.