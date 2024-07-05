İtalya'da Etna ve Stromboli Yanardağları Faaliyete Geçti - Son Dakika
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İtalya'da Etna ve Stromboli Yanardağları Faaliyete Geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın ardından Stromboli'nin de faaliyete geçtiği, yanardağların püskürttüğü kül ve lavların bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi. Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak devam ettiği, dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'nın ardından ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği belirtildi.

05.07.2024 13:31
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın ardından Stromboli'nin de faaliyete geçtiği, yanardağların püskürttüğü kül ve lavların bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi.

Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak devam ettiği, dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'nın ardından ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası'ndaki yanardağın dün yoğun şekilde kül ve biraz lav püskürtmeye başladığı, lav ve kaya parçalarının denize düştüğü aktarıldı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgide, Stromboli Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının X platformundan yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet sebebiyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı duyuruldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladığı belirtildi.

Diğer yandan, dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetleri en yüksek seviyeye ulaşan Etna Yanardağı'ndan çıkan ve yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe erişen kül ve duman bulutundan hava ulaşımı da etkilendi.

Etna'nın küllerinin Katanya kenti ve Fontanarossa Havalimanı'na ulaştığı, bu nedenle havalimanında uçuşların bu sabah itibariyle tedbir maksatlı durdurulduğu açıklandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı 3 bin 300 metre, Stromboli Yanardağı ise deniz seviyesinden 920 metre yüksekliğe sahip. Uzmanlar, birbirine yakın coğrafyada bulunan Etna ve Stromboli yanardağlarının bazı ortak özellikleri olsa da volkanik faaliyetlerinin temelde farklı özellikler taşıdığını ve birbirleriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Etna ve Stromboli Yanardağları Faaliyete Geçti - Son Dakika

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