İtalya\'da İkinci Dünya Savaşı\'ndan Kalma Bomba Etkisiz Hale Getirildi

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İtalya'nın orta kesiminde yer alan Viterbo kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesine yönelik taşınma işlemi için 36 bin kişi tahliye edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için bugün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.

Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.