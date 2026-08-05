İtalya'da Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'da Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar Etkili

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 büyük kente kırmızı alarm verildi; sıcaklık 40 dereceyi bulabilir, halk sağlığı riski artıyor.

İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.

İtalya Sağlık Bakanlığının yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3. seviye "kırmızı alarm" sistemine iki kent daha eklendi.

Kırmızı alarm verilen kentlerde bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, sıcak hava dalgasının ise en az bir hafta daha etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı, "3. seviye" olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini bildirdi. Bakanlık, uyarının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanları değil, sağlıklı kişileri de kapsadığını kaydetti.

İtalya, bu yıl 4. kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı ölümler olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası, Hava Durumu, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:27:18. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Kırmızı Alarm: Aşırı Sıcaklar Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.