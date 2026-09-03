İtalya'da kurduğu aşırı sağcı partiye asker katılımı iddiasına askeri savcılıktan soruşturma - Son Dakika
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İtalya'da kurduğu aşırı sağcı partiye asker katılımı iddiasına askeri savcılıktan soruşturma

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Roma Askeri Savcılığı, eski General Roberto Vannacci'nin kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek Partisi'ne (FN) görev yapan askerlerin katıldığı iddiası üzerine ön soruşturma başlattı. Soruşturma, en az iki askeri personelin tarafsızlık ilkesini ihlal edip etmediğini ve partinin faşist yapılanmaya gidip gitmediğini kapsıyor.

İtalya'da eşcinsel, göçmen karşıtı, ırkçı çizgiye yakın görüşleriyle bilinen eski General Roberto Vannacci'nin şubat ayında kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek (FN) Partisi'ne İtalyan ordusunda halihazırda görev yapan askerlerin de katıldığına ilişkin iddialar üzerine Roma'daki askeri savcılık tarafından ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Roma Askeri Savcılığı'nın, askeri sendika tarafından bazı İtalya Silahlı Kuvvetleri personelinin FN partisinde yer aldığına dair yapılan şikayetler çerçevesinde ön soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, Vannacci'nin partisiyle bağlantılı olduğu iddia edilen en az iki askeri personel olduğu ve askeri savcılığının, bu kişilerin "tarafsızlık" ilkesine aykırı davranıp davranmadıklarını soruşturduğu kaydedildi.

Askeri savcılıktan yapılan yazılı açıklamada da bazı yabancı basın kuruluşlarının haberleri doğrultusunda, "askeri yargı yetkisine tabi bireylerle ilgili olarak kendi yetki alanı içinde olası olguların varlığını doğrulamayı amaçlayan ön soruşturmalar" başlattığı vurgulandı.

Bu arada, basında çıkan bazı haberlerde de ön soruşturmaya yol açan şikayette, Vannacci'nin partisinin, ülkede faşist bir partinin yeniden kurulmasını ve faşizmin övülmesini yasaklayan 1952 tarihli "Scelba Yasası"na aykırı biçimde yeniden bir faşist parti yapılanmasına gittiği iddialarının yer aldığı da ifade edildi.

Vannacci'nin yeni kurduğu parti yükseliş trendinde

Vannacci'nin partisine ilişkin ön soruşturma haberi, son günlerde yayımlanan bazı kamuoyu yoklamalarında FN'nin oy oranının yüzde 7 ve üzerine yükseldiği ve Vannacci'nin siyasette artan etkisinin tartışıldığı bir ana denk geldi.

Araştırma şirketi SWG'nin 24-30 Ağustos'ta yaptığı anketin sonucuna göre, FN yüzde 7,5 oy oranıyla en yüksek oy alan parti konumunda ve bu haliyle, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ iktidarı oluşturan üç partinin ikisinden daha çok oy oranına sahip görünüyor.

Basında yapılan bazı siyasi analizlerde de Vannacci ve partisinin bu haliyle, Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifaka dahil olmazsa gelecek yılki seçimlerde, Meloni hükümetine bir tehdit olabileceği ifade ediliyor.

Bu arada, İngiliz "Financial Times" gazetesinde dün çıkan bir makalede de Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) yakın tarihli bir analizine atfen Vannacci'nin "İtalya içindeki Rus etkisinin Truva atı" olarak nitelendirildiği kaydedilmişti.

Vannacci, 2023'te yazdığı kitapla tartışmalar yaratmıştı

Roberto Vannacci, 2023 yılında İtalyan Ordusu'nda aktif görevdeki bir general iken yazdığı bir kitapta eşcinseller, göçmenler, azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ifadelerle tartışma yaratmış ve ün kazanmıştı.

Bu nedenle o dönem orduda görevi değiştirilen Vannacci, 2024 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Lig Partisi'nden siyasete atılıp, aday olmuş ve Avrupa Parlamenteri olarak seçilmişti.

Vannacci, bu yıl şubat ayında Lig'den ayrılarak kendi partisi FN'yi kurmuştu.

Kaynak: AA

Gelecek Partisi, İtalya, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da kurduğu aşırı sağcı partiye asker katılımı iddiasına askeri savcılıktan soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da kurduğu aşırı sağcı partiye asker katılımı iddiasına askeri savcılıktan soruşturma - Son Dakika
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