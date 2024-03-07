İtalya'da mafyayla mücadele biriminde görevli polis, ünlü isimler hakkındaki bilgileri sızdırdı

İtalya'da mafyayla mücadele biriminde görevli mali polisin, ünlü isimler hakkındaki bilgileri dosyalayıp basınla paylaşmasına ilişkin soruşturma genişliyor.
Ülkede hafta başında başlayan, her gün yeni bazı bilgilerin ortaya çıktığı "ünlü isimlerle ilgili bilgilerin sızdırılmasına ilişkin" soruşturma, gündemdeki yerini koruyor.
Perugia Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya göre, mafyayla mücadelede görevli mali polis memuru Pasquale Striano, veri tabanına erişerek aralarında bakanlar, sanatçılar ve futbol camiasından önemli isimlerin olduğu pek çok ünlüye ait gizli bilgileri indirip dönem dönem bazı basın mensuplarıyla paylaştı.
Striano ile kendisine eşlik ettiği belirlenen hakim Antonio Laudati'nin "sır" kategorisindeki bazı bilgilerin bulunduğu dosyalara yasa dışı erişerek ifşa etmekten, 4 gazetecinin de Striano'dan aldıkları bilgileri yayımlamaktan soruşturulduğu belirtildi.
Soruşturmayı yürüten Perugia Cumhuriyet Başsavcısı Raffaele Cantone ve Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, parlamentonun mafyayla mücadele komisyonuna bilgi verdi.
Komisyonda bugün konuşan Cantone, soruşturmalarda ulaştıkları rakamların korkunç olduğunu belirterek, "En endişe verici unsur, Striano'nun Ulusal Mafya Mücadele Müdürlüğü veri tabanından 33 bin 528 dosya indirmiş olmasıdır. Bu muazzam sayıda veri ve bilgiye ne oldu? Bu verilerin ne kadarı örneğin yabancı istihbarat servisleri için faydalı oldu? Ayrıca gizlilik kapsamındaki belgeler de var." dedi.
Cantone, Striano'nun veri tabanına 10 binden fazla erişiminin olduğunu ve bu sayının artacağını söyleyerek, bazı basın mensuplarının Striano'dan bazı ünlüleri araştırmasını istediğine dair iddiaların da bulunduğunu anlattı.
Komisyon tarafından dün dinlenen Melillo da soruşturmanın merkezinde yer alan Striano'nun tek başına hareket etmediği bilgisini verdi.
Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Başsavcı Cantone'nin söyledikleri doğrultusunda Striano'nun arkasında kimlerin bulunduğunun belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
Başbakan Giorgia Meloni de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Perugia cumhuriyet savcılarının, mali polis memurunun bazı yüksek profilli siyasiler ve ünlüler hakkında dosyalar tutup casusluk yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasından çıkan bulguların son derece ciddi olduğunu ifade etti.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, kara para akladığı suçlamasıyla ayrı soruşturma geçiriyor
Perugia merkezli üst düzey isimler hakkında gazetecilere bilgi sızdırılmasına ilişkin soruşturmada "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamalarında adı geçen İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, dün hakkındaki iddiaları "açıklığa kavuşturmak" amacıyla kendi isteğiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Gravina'nın avukatları, müvekkillerinin savcılıkta yanlış bir şey yapmadığını savunduğunu ve masum olduğuna dair belgeleri ortaya koyduğunu basına açıkladı.
Gravina'nın adının, Perugia'daki soruşturmadan ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda 2018'deki yayın hakları ihalesiyle bağlantılı kara para aklama iddialarında geçtiği öne sürüldü.
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