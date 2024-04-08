İtalya'da Müslüman öğrenciler Ramazan Bayramı'nın tatil edilmesini talep ediyor - Son Dakika
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İtalya'da Müslüman öğrenciler Ramazan Bayramı'nın tatil edilmesini talep ediyor

İtalya'da bazı üniversitelerde eğitim gören Müslüman öğrenciler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil edilmesi talebinde bulundu. Milano'daki Politeknik Üniversitesi ve Bolonya Üniversitesi'nde öğrenim gören Müslüman öğrenciler, derslerin durdurulmasını isteyerek, aileleriyle birlikte bayramı kutlama fırsatı yakalamak istediklerini belirtti. İtalya'da bazı eğitim kurumları geçen ay Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmişti.

08.04.2024 20:21  Güncelleme: 20:22
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İtalya'da bazı üniversitelerde eğitim gören Müslüman öğrenciler, okullarından Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil edilmesi talebinde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, bazı eğitim kurumlarında başlatılan Ramazan Bayramı'nın ilk gününde derslere ara verme uygulamasının ardından diğer okullardaki Müslüman öğrencilerden de benzer talepler gelmeye başladı.

Milano'daki Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin oluşturduğu birlik, kültürel ve dini farklılıkların tanınması ve saygı çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda derslerin durdurulmasını talep etti.

Bolonya Üniversitesinde öğrenim gören Müslüman öğrenciler de Milano'daki arkadaşlarının taleplerine destek vererek, okul yönetiminden bayram için derslerin durdurulmasını istedi.

Öğrenciler, tatil taleplerinin karşılanması durumunda Ramazan Bayramı'nda Müslüman öğrencilerin aileleriyle birlikte olma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

İktidarın küçük ortaklarından İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Silvia Sardone ise Milano Politeknik Üniversitesindeki Müslüman öğrencilerin talebini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Bir ilkokul ve bir üniversite, bayramın ilk gününü tatil ilan etmişti

Ülkede, geçen ay, bazı eğitim kurumları Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.

İlk olarak öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan, Milano yakınlarındaki Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmişti. Bölge yönetiminin itiraz ettiği ve kararını gözden geçirmesini istediği ilkokul, bu kararından geri adım atmamıştı.

Pioltello'daki ilkokulun bu kararından kısa süre sonra Siena kentindeki Siena Yabancılar Üniversitesi de (Universita per stranieri di Siena), Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Müslüman öğrenciler Ramazan Bayramı'nın tatil edilmesini talep ediyor - Son Dakika

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