İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı - Son Dakika
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İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı

İtalya'da bir ilkokul, Müslüman öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulda Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararını aldı. Merkezi hükümet ve bölge yönetimi karşı çıksa da okul yönetimi kararın arkasında durdu ve saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Ancak okul yönetimi aşırı sağ çevrelerin tehditlerine maruz kaldı.

26.03.2024 20:37  Güncelleme: 20:40
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İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulun yönetimi, merkezi hükümetin ve bölge yönetiminin karşı çıkmasına rağmen daha önce aldığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararının arkasında durdu ve bu karara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano yakınlarındaki Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararını "uygun olmadığı" gerekçesiyle yeniden değerlendirmesini isteyen Lombardiya Bölgesel Yönetimi ve Roma'daki merkezi hükümetin talebini görüştü.

Okul yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil ilan edilmesine ilişkin kararını dün akşam yeniden görüşerek onaylarken, bugün yaptığı açıklamayla da "içlerinden gelen bu tercihe saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan, okul yönetiminin bu süre içerisinde özellikle aşırı sağ çevrelerin tehditlerine maruz kaldığı belirtildi.

Iqbal Masih İlkokulunun yönetimi, eğitim yılının başında, okuldaki 1200 öğrenciden yaklaşık yüzde 40'ının Müslüman olması ve bu öğrencilerin bayramlarında okula devam etmemesi sebebiyle bu seneki Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.

Lombardiya Bölgesi'nin ilkokullardan sorumlu birimi, bu kararın usulsüz olduğunu öne sürmüştü.

İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Pioltello'daki okulun bu kararının "ülke değerlerine" aykırı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı - Son Dakika

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