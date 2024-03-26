İtalya'da öğrencilerinin önemli bir kısmı Müslüman olan bir ilkokulun yönetimi, merkezi hükümetin ve bölge yönetiminin karşı çıkmasına rağmen daha önce aldığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararının arkasında durdu ve bu karara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano yakınlarındaki Pioltello'da bulunan ve adını Pakistan'da çocuk işçiliğine karşı mücadele eden Hristiyan Pakistanlı Iqbal Masih'ten alan ilkokulun yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil etme kararını "uygun olmadığı" gerekçesiyle yeniden değerlendirmesini isteyen Lombardiya Bölgesel Yönetimi ve Roma'daki merkezi hükümetin talebini görüştü.
Okul yönetimi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün tatil ilan edilmesine ilişkin kararını dün akşam yeniden görüşerek onaylarken, bugün yaptığı açıklamayla da "içlerinden gelen bu tercihe saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.
Öte yandan, okul yönetiminin bu süre içerisinde özellikle aşırı sağ çevrelerin tehditlerine maruz kaldığı belirtildi.
Iqbal Masih İlkokulunun yönetimi, eğitim yılının başında, okuldaki 1200 öğrenciden yaklaşık yüzde 40'ının Müslüman olması ve bu öğrencilerin bayramlarında okula devam etmemesi sebebiyle bu seneki Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı almıştı.
Lombardiya Bölgesi'nin ilkokullardan sorumlu birimi, bu kararın usulsüz olduğunu öne sürmüştü.
İslam ve göç karşıtı tezleriyle bilinen iktidarın küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Pioltello'daki okulun bu kararının "ülke değerlerine" aykırı olduğunu savunmuştu.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Müslüman öğrencilerin bayram tatili kararı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gazi Paşa İlkokulu'nda velilere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirme semineri düzenledi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de uzun süren çalışmalar sonucunda sahte polis kimliği kullanan, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve fişekler bulundu. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nijerya uyruklu üniversite öğrenci Saleh Zakar Kurmi'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Elazığ'da toprağa verildi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Kurmi'nin cenaze törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, akademisyenler ve Kurmi'nin arkadaşları katıldı.
Başakşehir'de motosikletli iki şahsın oto tamir dükkanına yaptığı silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Doruk, çocuklara umut ve destek mesajları vererek, devletin şefkat elinin her zaman onların üzerinde olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?