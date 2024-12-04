İtalya'da Neonazi Operasyonu: 12 Gözaltı

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İtalya'da terör amacıyla suç örgütü oluşturmakla suçlanan bir Neonazi grup üyesi 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, emniyet güçleri, ülke genelinde "Werwolf Division" adıyla anılan beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir Neonazi oluşumuna yönelik ülke genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, Bologna Cumhuriyet Savcılığının talebi ve mahkeme kararı doğrultusunda 13 kişinin evinde arama yapıldı.

Polis, aramalarda Nazi simgeleri bulunan bayrak, flama, bıçak gibi pek çok materyal ele geçirdi.

Zanlıların terör amacıyla suç örgütü oluşturma, ırk, etnik köken ve dini ayrımcılığı teşvik eden propaganda yapma, suç işlemeye tahrik ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlardan soruşturma altında olduğu belirtildi.