İtalya\'da ölen mafya babası Riina\'nın damadı Malta\'da yakalandı

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İtalya'da 2017'de ölen ve daha önce işlediği, azmettirdiği cinayetlerle bir dönemin "en çok korkulan mafya babası" olan Salvatore (Toto) Riina'nın damadı Antonio Ciavarello'nun, hakkında dolandırıcılık iddiasıyla bulunan tutuklama emri nedeniyle Malta'da yakalandığı bildirildi.

Malta basınında çıkan haberlerde, Ciavarello'nun, Malta emniyet birimlerinin haftalardır süren takibinin ardından sabaha karşı düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Ciavarello hakkında dolandırıcılıktan aldığı cezalardan ötürü Ocak 2022'de İtalya'daki Brindisi Mahkemesinin çıkarttığı tutuklama emri kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Times of Malta gazetesinin haberinde de Ciavarello'nun, İtalya'ya iade edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

Ciavarello'nun bir süredir Malta'da şoförlük yaptığı ve burada kolluk kuvvetleri ya da adli makamlarla bir sorun yaşamadığı belirtildi.

Ciavarello'nun kayınpederi Salvatore Riina, "Babaların babası" ve "Canavar" lakaplarıyla İtalya'da işlediği ve azmettirdiği cinayetlerle "en çok korkulan" isimlerin başında geliyordu.

Riina, 2017'de hakkında bulunan 26 ayrı ömür boyu hapis cezasını çektiği Parma'daki cezaevinde hayatını kaybetmişti.