İtalya'da Phlegraean Tarlaları sarsıntıları endişe yaratıyor - Son Dakika
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İtalya'da Phlegraean Tarlaları sarsıntıları endişe yaratıyor

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Phlegraean Tarlaları'nda meydana gelen sarsıntılar, büyük bir depremin habercisi olabileceği endişesine yol açıyor. Şu ana kadar ölçülen en şiddetli deprem 4.4 büyüklüğünde kaydedildi ve Napoli'de hissedildi. Bölgedeki volkanik faaliyetlerin artmasıyla birlikte daha fazla deprem bekleniyor.

23.05.2024 11:10
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ROMA, 23 Mayıs (Xinhua) -- İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Phlegraean Tarlaları Çarşamba günü sarsıntılarla sallanmaya devam ederken, bunun büyük bir depremin habercisi olabileceği şüphesi yoğun nüfuslu bölgede endişeye yol açtı.

Çarşamba günü öğlen vakti itibarıyla, 200'den fazla deprem ve artçı sarsıntının ardından güvensiz ilan edilen 27 binadan 46 aile tahliye edildi.

Salı günü tedbir amacıyla kapatılan okullar, yapılan incelemelerde binalardaki yapısal hasarın hafif olduğunun tespit edilmesi üzerine Çarşamba günü tekrar açıldı.

Şu ana kadar ölçülen en şiddetli deprem Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde kaydedilip nispeten hafif olsa da, sarsıntıları İtalya'nın üçüncü büyük kenti olan ve 25 kilometre uzaklıkta bulunan Napoli'de hissedildi.

1984 yılından bu yana bölgede meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak kaydedilen bu deprem, İtalyanca Campi Flegrei olarak bilinen Phlegraean Tarlaları'nın Avrupa'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğu düşünüldüğünde durum özellikle endişe verici hale geliyor.

Son birkaç günde meydana gelen sarsıntılar, volkanik faaliyetlerin yoğun olduğu eski dönemleri hatırlatıyor. Büyük Napoli bölgesi tahminen 4,4 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Sadece Campi Flegrei'de 500.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Vezüv Gözlemevi Müdürü Mauro Di Vito, bölgedeki toprak hattının ayda yaklaşık 2 santimetre yükseldiğini söyledi.

Di Vito, "Daha fazla sayıda ve benzer depremler bekliyoruz. Kesin tahminlerde bulunamayız ancak son dönemdeki gidişatın devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Campi Flegrei süper volkanı, Napoli Körfezi'nin karşı yakasındaki Vezüv Yanardağı'nın çok daha büyük ve çok daha aktif kuzeni. Vezüv, M.S. 79 yılında Roma kenti Pompeii'yi yok eden volkan olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İtalya'da Phlegraean Tarlaları sarsıntıları endişe yaratıyor - Son Dakika

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