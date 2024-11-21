İtalya'da Sağlık Çalışanlarından Grev - Son Dakika
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İtalya'da Sağlık Çalışanlarından Grev

İtalya\'da Sağlık Çalışanlarından Grev

Doktor ve hemşireler, daha iyi maaş ve sağlık yatırımı talebiyle 24 saatlik grev düzenledi.

21.11.2024 12:05
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ROMA, 21 Kasım (Xinhua) -- İtalya'da kamu sağlık sisteminde görev yapan doktor ve hemşireler, daha iyi maaş ve Ulusal Sağlık Sistemi'ne daha fazla yatırım yapılması talebiyle çarşamba günü 24 saatlik bir grev düzenledi.

Ansa Haber Ajansı'nın üç büyük sağlık sendikasına dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki kamu hastanelerinde görevli sağlık personelinin yüzde 85'inin katıldığı grev sırasında sadece acil servisler hizmet verdi.

Sendika liderleri, yaptıkları ortak açıklamada grevdeki yüksek katılımı, "İtalyan hastanelerindeki kabul edilemez çalışma koşullarını" vurgulayan önemli bir gösterge olarak nitelendirerek, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

İtalyan kabinesi, ekim ayında kabul ettiği son bütçe yasasında, 2024 ve 2025 yılları için Ulusal Sağlık Sistemi'ne 6,4 milyar euro (yaklaşık 6,7 milyar ABD doları) tahsis ederek, ülkenin Ulusal Sağlık Fonu'nu 2024 yılında 134 milyar euroya, 2025 yılında ise 136,48 milyar euroya çıkarmıştı.

Greve katılan sağlık sendikaları, bu yatırımların ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına oranla yetersiz olduğunu ve zor durumdaki sağlık sistemini iyileştirmeye yetmeyeceğini savundu.

İtalyan hükümeti Ulusal Sağlık Fonu'na ek kaynak tahsis etme sözü vermiş olsa da, sendikalar "finansmanın mevcut durumu korumaya ancak yeteceğini" ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İtalya'da Sağlık Çalışanlarından Grev - Son Dakika

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