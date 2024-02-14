İtalya\'da Sanremo Müzik Festivali\'ne İsrail destekli protestolar devam ediyor

Güncel

İtalya'da geçen hafta düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde savaşı eleştiren mesajlar veren sanatçılara karşı, İsrail'e destek açıklaması yapan festival yayıncısı devlet televizyonu RAI'nin yönetimine yönelik protestolar ülke genelinde bugün de devam etti.

Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan Sanremo Müzik Festivali'nin 10 Şubat'taki finalinde Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısı yapması sansasyon yaratırken, buna İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar'ın tepki göstermesi ve RAI Üst Yöneticisi Roberto Sergio'nun da büyükelçinin tepkisi üzerine İsrail'in yanında tutum almasına tepkiler sürüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Milano kentindeki RAI binası çevresinde düzenlenen protestoya yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Protestocular, RAI'ye taraflı olmakla ve İsrail'in yanında yer alması sebebiyle tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayrağı bulunan ve sık sık "Utanın" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan atan göstericiler, RAI'nin kamu yayıncılığı yapması gerektiğini savundu.

Başkent Roma'da da sabah saatlerinde küçük bir grup, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle RAI'nin Mazzini Bulvarı'ndaki genel merkezi önünde Sergio'nun ve kanalın tavrını protesto etti.

Bu arada, ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, İsrail yanlısı tutum alması sebebiyle tepkilerin odağındaki RAI Üst Yöneticisi Sergio'ya koruma polisi tahsis etti. Sergio'ya yönelik tehditler nedeniyle soruşturma başlatılabileceği de kaydedildi.

Ülkede dün de Torino ve Napoli kentlerinde RAI binaları önünde protesto gösterileri yapılmış, buralarda zaman zaman arbede çıkmıştı.

Napoli'deki gösteride çıkan arbedede polis ve göstericilerden en az 10 kişi yaralanmıştı.