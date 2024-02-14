İtalya'da geçen hafta düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde savaşı eleştiren mesajlar veren sanatçılara karşı, İsrail'e destek açıklaması yapan festival yayıncısı devlet televizyonu RAI'nin yönetimine yönelik protestolar ülke genelinde bugün de devam etti.
Avrupa'nın en eski şarkı yarışması olan Sanremo Müzik Festivali'nin 10 Şubat'taki finalinde Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısı yapması sansasyon yaratırken, buna İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar'ın tepki göstermesi ve RAI Üst Yöneticisi Roberto Sergio'nun da büyükelçinin tepkisi üzerine İsrail'in yanında tutum almasına tepkiler sürüyor.
Ülkenin kuzeyindeki Milano kentindeki RAI binası çevresinde düzenlenen protestoya yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Protestocular, RAI'ye taraflı olmakla ve İsrail'in yanında yer alması sebebiyle tepki gösterdi.
Ellerinde Filistin bayrağı bulunan ve sık sık "Utanın" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan atan göstericiler, RAI'nin kamu yayıncılığı yapması gerektiğini savundu.
Başkent Roma'da da sabah saatlerinde küçük bir grup, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle RAI'nin Mazzini Bulvarı'ndaki genel merkezi önünde Sergio'nun ve kanalın tavrını protesto etti.
Bu arada, ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, İsrail yanlısı tutum alması sebebiyle tepkilerin odağındaki RAI Üst Yöneticisi Sergio'ya koruma polisi tahsis etti. Sergio'ya yönelik tehditler nedeniyle soruşturma başlatılabileceği de kaydedildi.
Ülkede dün de Torino ve Napoli kentlerinde RAI binaları önünde protesto gösterileri yapılmış, buralarda zaman zaman arbede çıkmıştı.
Napoli'deki gösteride çıkan arbedede polis ve göstericilerden en az 10 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İtalya'da Sanremo Müzik Festivali'ne İsrail destekli protestolar devam ediyor - Son Dakika
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmasını istedi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüste kadın yolcuyu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara yansırken kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?