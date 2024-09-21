İtalya'da Sel Felaketi: OHAL İlanı - Son Dakika
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İtalya'da Sel Felaketi: OHAL İlanı

İtalya, Emilia-Romagna ve Marche'de sel nedeniyle olağanüstü hal ilan etti, 20 milyon avro tahsis etti.

21.09.2024 15:16
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İtalya hükümeti, hafta içinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketine uğrayan kuzeydeki Emilia-Romagna ile doğudaki Marche Bölgesi için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Avrupa'da can ve mal kayıplarına yol açan "Boris" fırtınasının etkisinin görüldüğü ve sel felaketlerinin meydana geldiği Emilia-Romagna Bölgesi'nin yaralarını sarmak üzere ilk adımı attı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, hafta içinde aldığı yoğun yağışlar neticesinde farklı noktalarda su baskınlarına maruz kalan Emilia-Romagna ve Marche Bölgesi'nde OHAL ilan ederken, 20 milyon avroluk kaynak da tahsis etti.

Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Bakanlar Kurulunun aldığı OHAL kararının selden en çok etkilenen Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena ve Rimini kentleri ile Marche Bölgesi'ni kapsadığını belirtti.

Musumeci, "12 ay sürecek olağanüstü halin yanı sıra kabine, halka yönelik ilk acil müdahaleler, kurtarmalar ve yardımlar ile hizmetlerin ve altyapının işlevselliğinin yeniden sağlanması için 20 milyon avro tahsis etti." ifadesini kullandı.

Diğer yandan basında çıkan haberlerde, seller nedeniyle her iki bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısının da 2 bin 500'ü bulduğu belirtildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de Emilia-Romagna Bölgesi'ndeki tarım arazilerinin selden etkilendiği ve buradaki durumun "dramatik" olduğunu bildirdi.

Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da 2 kişinin kaybolduğuna yönelik haberler ise Ravenna Valisi Castrese de Rosa tarafından yalanlandı. Vali, şu ana kadar herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

Emilia-Romagna Bölgesi'nde Mayıs 2023'te yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İtalya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Sel Felaketi: OHAL İlanı - Son Dakika

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