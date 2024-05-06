İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti - Son Dakika
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İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya\'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla özlük haklarının iyileştirilmesi ve toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino, Floransa, Bolonya gibi kentlerde toplu taşıma sektöründe aksaklıklar yaşandı.

06.05.2024 15:11
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İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla özlük haklarında iyileştirme ve toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 24 saatlik greve gitti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, farklı sendikaların çağrısıyla ulaşım sektöründe çalışanlar, maaşlara zam, çalışma saatlerinin haftalık 39'dan 35'e saate çekilmesi, iş yerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve 2024-2027 dönemi toplu iş sözleşmelerine ilişkin müzakerelerin başlaması talepleriyle greve başladı.

Alınan 24 saatlik grev kararı doğrultusunda başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Torino, Floransa, Bolonya gibi kentlerde toplu taşıma sektöründe aksaklıklar yaşandı.

Roma'da şehir içi belediye otobüs seferleri kısmen yapılırken metrodaki "A" hattı tamamen seferlere kapatıldı.

Grev, özellikle başkent Roma'da metro ve otobüs seferleri gibi kent içi toplu taşımayı olumsuz etkiledi.

Otobüs ve metro seferlerinin durması nedeniyle çok sayıda kişi duraklarda çaresizce bekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti - Son Dakika

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