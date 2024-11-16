İtalya'da Turist Yoğunluğuna Çözüm Arayışları - Son Dakika
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İtalya'da Turist Yoğunluğuna Çözüm Arayışları

İtalya, turist yoğunluğunu azaltmak için tedbirler alarak ziyaretçi sayılarını sınırlamaya başladı.

16.11.2024 18:16
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Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden İtalya'da turist yoğunluğundan kaynaklanan sorunların önüne geçmek için bazı turistik destinasyonlarda tedbirler uygulanmaya başlandı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre 2023 yılında 134 milyondan fazla ziyaretçi ülkeye geldi. Turist yoğunluğunun sorun oluşturduğu bazı turistik destinasyonlarda tedbirler devreye alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Napoli kenti yakınlarındaki, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada küller altında kalan Pompei antik kentinin bulunduğu arkeolojik parka günlük ziyaretçi sayısı 15 Kasım itibarıyla 20 bin kişiyle sınırlandırıldı.

Pompei Arkeolojik Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, 2024 yılında ziyaretçi sayısının 4 milyona yaklaştığını, günlük ziyaretçi sayısını sınırlandırarak sürdürülebilir bir büyüme ve turizm için çalıştıklarını dile getirdi.

İtalya'nın bir diğer turistik şehri olan Floransa'da da belediye yönetimi, tarihi şehir merkezinde kent sakinlerini turist yoğunluğunun olumsuz etkilerinden korumaya ve turizmi sürdürülebilir kılmaya yönelik 10 maddelik eylem planını duyurdu.

Buna göre, kentte son dönemde sayıları hızla artan "Airbnb" gibi platformlar aracılığıyla yapılan kısa süreli konaklama tesislerinde turistlerin kullandığı şifreli anahtar kutuları, yılbaşından itibaren yasaklanacak. Ayrıca tarihi kent merkezinde, turist rehberlerinin yüksek sesli hoparlör kullanması da yasaklanacak ve golf araçları gibi benzer küçük taşıtların kullanılmasına da sınırlamalar getirilecek.

"Rönesans'ın başkenti" olarak anılan Floransa'da hafta içinde G7 ülkelerinin turizm bakanları yıllık toplantısını yaparken, bir grup kent sakini de "Floransa'yı kurtaralım" sloganıyla toplanarak, şehirlerindeki turist yoğunluğundan kaynaklanan sorunları protesto etmişti.

Söz konusu grup, Floransa Belediyesinin son eylem planını memnuniyetle karşıladı.

Venedik'te "giriş ücreti" uygulaması denenirken, Roma'da Trevi Çeşmesi'ne bilet sistemi düşünülüyor

İtalya'nın kanallarıyla ünlü bir diğer turistik şehri Venedik'te de turist yoğunluğuna karşı bu yılın ilk yarısında ilginç bir uygulama denenmişti. Venedik Belediyesinin kararıyla 2024'ün ilk altı ayında 29 gün için kente günübirlik gelenlerden 5 avroluk giriş ücreti alınmıştı.

Belediye yönetimi, giriş ücreti uygulamasını, 2025 yılında 54 gün için yürürlüğe koymayı planlıyor. Giriş ücreti kente varmadan 4 gün önce ödenirse 5 avro, son 3 günde ödenirse 10 avro olacak.

Ülkede geçen yıl yaklaşık 50 milyon ziyaretçinin geldiği başkent Roma'da da turistlerin sık gittiği simge yapılardan olan Trevi Çeşmesi'nde turist yoğunluğunun iyi yönetilebilmesi gerekçesiyle bilet sistemine geçilmesi fikri Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından kısa süre önce gündeme getirilmişti.

Başkan Gualtieri, eylülde yaptığı açıklamada, Trevi Çeşmesi'ndeki durumun idare edilmesinin teknik olarak çok zor hale geldiğini belirterek, "Trevi Çeşmesi'nin rezervasyonla ve sınırlı sayıda ziyaretçiye açılması fikrini düşünüyoruz. Bu çok somut bir varsayım." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Turist Yoğunluğuna Çözüm Arayışları - Son Dakika

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