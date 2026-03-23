İtalya'da Yargı Reformu Referandumu Devam Ediyor

İtalya'da yargı alanında bazı yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliği referandumunda oy verme işlemi 2. gününde devam ediyor.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun oylandığı referandumda, 2 günlük oy kullanma işleminin son gününe girildi.

Referandumda, dün yerel saatle 07.00-23.00'te (TSİ 09.00-01.00) sandıkların açık olduğu ülkede bugün de seçmenler, 07.00-15.00'te (TSİ 09.00-17.00) oy kullanabilecek.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referandumda, oylamanın ilk günündeki katılım oranı yüzde 46,07 oldu.

İtalyan basını da referanduma katılımın, son yıllara göre daha yüksek olmasını manşetlerine taşıdı.

Corriere della Sera gazetesi "Referanduma rekor katılım", La Repubblica "Referandumda sürpriz katılım oranı", La Stampa gazetesi "Referandumda katılım patladı: yüzde 46", Il Messaggero "Referanduma rekor katılım" başlıklarını attı.

Basındaki haberlerde, söz konusu katılım oranı, oy kullanma işleminin 2 gün sürdüğü önceki referandumlara kıyasla katılımın yüksekliği açısından "rekor" olarak tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yanı sıra yargı reformuna karşı çıkan "hayır" cephesinin öncülerinden ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte de oylarını dün kullandı.

Yargı reformu için ciddi şekilde kampanya yapan Başbakan Meloni'nin de bugün başkent Roma'da oy kullanması bekleniyor.

Referanduma katılımın yüksek olması, nasıl sonuçlanacağına dair merakı artırdı

Söz konusu referandum, Meloni ve iktidarı için önemli bir test olarak görülüyor.

Katılım oranının yüksek olması, referandumun nasıl sonuçlanacağına ilişkin merakı daha da artırdı.

Sağ iktidar, kampanya döneminde bu düzenlemenin yargı süreçlerini hızlandıracağını ve vatandaşların yararına olacağını savunurken savcılar ile hakimlerin aynı kurumsal yapı içinde yer almasının, aralarında aşırı yakın ilişki kurulmasına yol açabileceğini ve bunun da sanıkların adil yargılanma hakkını zedeleyebileceğini belirtti.

Sol muhalefet ve sivil toplum kuruluşları ise bu reformun yargıyı zayıflatacağı ve savcıları yürütmenin kontrolü altına sokabileceği gerekçesiyle karşı kampanya yürütmüştü. Muhalefet, "hayır" sonucunun çıkması halinde Meloni ve hükümetinin halk nezdindeki onayını kaybedeceğini ve dolayısıyla "istifa" etmesi gerektiğini öne sürerken Meloni istifa etmeyeceğini açıkladı.

Basındaki yorumlarda da referandumda "hayır" oylarının kazanması halinde Meloni hükümetinin istifa etmesinin beklenmediği ama 2022'den bu yana süren "yenilmez" imajının darbe alacağı ifade edilirken, "evet" oylarının kazanması durumunda sağ koalisyonun, gelecek yılki genel seçimlerden önce gücünü konsolide edeceği ve diğer reformları da gündeme hızla getirebileceği belirtildi.

Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşamüstü açıklanması bekleniyor

İtalyan anayasasına göre, "onaylayıcı" nitelikteki referandumun geçerliliği açısından katılım oranının yüzde 50+1 olması gerekmezken, oy kullanan seçmenlerin basit çoğunluğunu alan seçenek kazanan taraf olacak.

Referandumda resmi olmayan ilk sonuçların, sandıkların oy kullanmaya kapanacağı bugün yerel saatle 15.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.