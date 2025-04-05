İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Onaylandı

Meloni hükümeti, güvenlik güçlerine yönelik cezaları artıran yeni yasayı kabul etti; protestolar yaşandı.

05.04.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkede kolluk kuvvetlerine saldıranlara cezaları ve güvenlik güçlerinin yasal güvencelerini arttıran yeni güvenlik yasa tasarısını kabul etti.

Başbakan Meloni başkanlığında dün akşam toplanan bakanlar kurulu, yaklaşık 1,5 yıldır parlamento gündeminde tartışılan güvenlik yasa tasarısını yenisiyle değiştiren bir kararnameyi onayladı.

Onaylanan tasarı; güvenlik güçlerine saldıranlara yönelik cezaların arttırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, haksız ve yasa dışı şekilde işgal edilen mülklerin ivedilikle tahliye edilmesinin kolaylaştırılması, yaşlılara yapılan dolandırıcılık suçlarına ağır cezalar getirilmesi, istasyon ve metro duraklarında yankesicilik yapanlara karşı cezaların arttırılması ve hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi tedbirler öngörüyor.

Söz konusu tasarı ayrıca, demiryolu ve metro gibi ulaşım sektöründe çalışanlara karşı şiddete başvuranların ömür boyu bu tür kamu hizmetlerinden men edilmesi ve bunun dışında ülkede son yıllarda sıkça iklim aktivistlerinin yaptığı; yol ortasına oturarak araçların geçişine engel olmaya da 2 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Kabinenin onayladığı yeni güvenlik kararnamesinin ardından Başbakan Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlar Kurulu'nda yeni güvenlik kararnamesi onaylandı. Güvenlik güçleri için daha fazla araç ve koruma, yasa dışı olarak işgal edilen mülklerin tahliyesi için daha hızlı işlemler, suç işleyenlere karşı daha sıkı önlemler sağlanacak ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik birçok başka tedbir olacak. Daha güvenli bir İtalya sözü vermiştik ve bu sözü tutuyoruz. Hükümet, bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Francesco Boccia, yeni güvenlik yasa tasarısıyla "cezalandırıcı bir popülizmle karşı karşıya" olduklarını söyledi.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmesi gerekiyor.

Başkentteki protestoda göstericiler ve polis karşı karşıya geldi

Bakanlar Kurulu devam ederken, güvenlik kararnamesini protesto etmek isteyen bir grup gösterici başbakanlık yakınındaki Pantheon'da bir araya geldi.

Yeni kararnameyi protesto eden göstericiler, Pantheon'dan başbakanlığa yürümek isteyince güvenlik güçleri barikat kurarak buna engel oldu.

Göstericiler yürüyüş için bastırınca, polis coplu müdahalede bulundu. Basında yer alan haberlerde, çıkan arbedede göstericilerin attığı şişeler sebebiyle 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Göstericilerin protestoları, başkentin farklı noktalarında devam etti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hükümet, Güncel, İtalya, Kabine, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:58 İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 04:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement