İtalya'da Yerel Seçimlerde Merkez Sağ İttifak Öne Geçti

İtalya'da bazı belediyelerde yapılan kısmi yerel seçimler sonucunda, merkez sağ ittifakın Venedik'te belediye başkanlığını yeniden kazandığı, Reggio Calabria'yı da merkez solun elinden aldığı bildirildi.

Ülkede Venedik, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Messina gibi bazı büyük kentlerin de olduğu 750 belediyede yerel yönetimleri belirlemek üzere 6,6 milyon seçmen, dün ve bugün sandık başına gitti.

Oy verme işleminin bugün yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) sona erdiği kısmi yerel seçimlerde, daha sonra oy sayımına geçildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, söz konusu belediyelerde seçime katılım oranı, bir önceki seçime göre yüzde 5 gerileyerek yüzde 60 oranında gerçekleşti.

İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, kısmi yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği büyük kentlerden kuzeydeki Venedik'te merkez sağ ittifakın adayı Simone Venturini, oyların yüzde 52,6'sını alarak belediye başkanlığını kazandı.

Kısmi yerel seçimlerin en dikkati çeken sonucu da güneydeki Reggio Calabria kentinden geldi. Merkez sağ ittifakın adayı Francesco Cannizzaro, oyların yüzde 67,8'ini alarak belediye başkanlığını kazandı. Böylece merkez sağ ittifak, kenti 12 yıldır yönetimde olan merkez solun elinden aldı.

Güneydeki Salerno kentinde de belediye başkanlığını merkez solun adayı Vincenzo de Luca, yüzde 58,7'lik oy oranıyla kazandı. de Luca, böylece daha önce 4 dönem belediye başkanlığı yaptığı Salerno'ya 5. kez belediye başkanı oldu.

Prato kentinde de merkez solun adayı Matteo Biffoni, yüzde 55'lik oy oranıyla seçimi kazandı.

Sağ koalisyon iktidarının başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, seçimleri kazanan başkanlara başarılar dilerken, "merkez sağın seçimlerde çökeceği" yönünde tahminler yapanların, ortaya çıkan sonuçlar karşısında bu öngörülerini yarınlara ertelemek zorunda kaldığını kaydetti.

İtalyan basınındaki haber ve yorumlarda, 23 Mart'ta yargı reformuna yönelik ülke genelindeki referandumu kaybederek sarsılan Başbakan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, bu kısmi yerel seçimlerin sonuçlarıyla üzerindeki "referandum yenilgisi" havasını dağıttığı belirtildi.